Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης πέραν από αυτά που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός, άφησε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τώρα ψηφίστηκαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και με τη νέα χρονιά θα δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε…. Πάντοτε μένοντας πιστοί στους ευρωπαϊκούς κανόνες και στο να μην σταλεί ο λογαριασμός με τα δανεικά στις επόμενες γενιές» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

Για την ελληνική οικονομία

Ακόμη μίλησε εκτενώς για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027. «Κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 στη Βουλή από την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό είναι ενθαρρυντικές», τόνισε.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως «το 2027 η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,3%, να συνεχίσει, δηλαδή, για έβδομο συνεχόμενο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης». Δίνοντας και άλλα θετικά οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται για το 2027, πρόσθεσε ότι «το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008». Αναφέρθηκε, επίσης, στις αμοιβές ανά εργαζόμενο, που -όπως είπε- αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026. «Στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και στην αύξηση των εισοδημάτων καταλυτικός είναι ο ρόλος των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στην 90ή ΔΕΘ».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτώμενος για την κριτική του Αλέξη Τσίπρα στο βίντεο του Πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η αναφορά στο βιντεοπαιχνίδι απευθυνόταν σε ενηλίκους. Μίλησε για «υποκρισία» και ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε εκφράσει δημόσια στήριξη στην πρωτοβουλία για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τις συντάξεις και τη ΔΕΗ

Για τις συντάξεις είπε ότι πλέον απονέμονται σε δύο με τρεις μήνες, ότι η κυβέρνηση αποκατέστησε την αδικία στις συντάξεις χηρείας και ότι η προσωπική διαφορά καταργείται οριστικά το 2027. Αναφέρθηκε επίσης στην ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και στις ετήσιες αυξήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε σταθερές, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες.

Για τη ΔΕΗ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον Απρίλιο του 2019 ο ορκωτός ελεγκτής είχε θέσει ζήτημα βιωσιμότητας, ότι ο δανεισμός ξεπερνούσε τα 4 δισ. ευρώ και ότι οι οφειλές προς προμηθευτές υπερέβαιναν τα 2,5 δισ. ευρώ. Είπε ότι η κυβέρνηση άλλαξε τη διοίκηση, κατάργησε τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, προχώρησε στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ έναντι 2,1 δισ. ευρώ και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ το 2021. Ανέφερε ότι η επιχείρηση επέστρεψε στην κερδοφορία, ότι το Δημόσιο έχει εισπράξει μερίσματα μεγαλύτερα από την αξία της συμμετοχής του το 2019 και ότι η ΔΕΗ επενδύει σε ΑΠΕ, δίκτυα, ηλεκτροκίνηση, τηλεπικοινωνίες και κέντρα δεδομένων.

Για τις μετακινήσεις στελεχών στην Κεντροαριστερά

Για τις μετακινήσεις στελεχών στην Κεντροαριστερά, ο κ. Μαρινάκης είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η συζήτηση δεν αφορά στη Νέα Δημοκρατία και ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μετακινηθεί από τη στάση που είχε όταν συνέβαλε στην παραμονή της χώρας στην Ευρώπη. Για τη διεύρυνση της ΝΔ είπε ότι στην παράταξη εντάχθηκαν στελέχη από την Κεντροαριστερά και άνθρωποι από την αγορά που συμφώνησαν με το πρόγραμμά της.

Για τον Αντώνη Σαμαρά και την κριτική για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Σχετικά με την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση. Ανέφερε ότι η Ελλάδα πλήρωσε 3 δισ. ευρώ σε 30 χρόνια για παράνομες ή προβληματικές αγροτικές επιδοτήσεις και ότι, μετά τις καθυστερήσεις των πρώτων μηνών εφαρμογής, η αλλαγή θα επιτρέψει στην πλειονότητα των αγροτών και των κτηνοτρόφων να λάβουν όσα δικαιούνται. Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό είπε ότι πολιτική αντιπαράθεση θα υπάρξει όταν και εφόσον ανακοινωθεί.

Για τις αλλαγές στον ΚΟΚ και το περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού

Για τις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, είπε ότι στις απλές παραβάσεις στάθμευσης αυξάνεται το πρόστιμο και παύει να επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Ανέφερε επίσης ότι, όταν ο οδηγός δεν διαθέτει άδεια για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος, η αφαίρεση της άδειας περιορίζεται σε έναν μήνα αντί για έναν χρόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση. Στις υπόλοιπες αλλαγές περιέλαβε ειδικούς κανόνες για νέους οδηγούς οχημάτων υψηλής ισχύος, αυστηρότερες κυρώσεις για μη ευκρινείς πινακίδες, νέα παράβαση για λεωφορεία που μεταφέρουν περισσότερους επιβάτες από όσους επιτρέπει η άδεια κυκλοφορίας και δυνατότητα κίνησης των οχημάτων οδικής βοήθειας στη ΛΕΑ για έκτακτα περιστατικά.

Ερωτώμενος, τέλος, αν θα διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό με την ομάδα ΔΙΑΣ στη λεωφόρο Συγγρού, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τα περιστατικά που καταγγέλλονται και ότι η αξιολόγηση των ενεργειών των αστυνομικών ανήκει στα αρμόδια όργανά της. Ανέφερε ότι σε τέτοιες επιχειρήσεις οι αστυνομικοί καλούνται να σταθμίσουν τον κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς και συχνά να αποφασίσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.