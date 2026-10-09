Ελευσίνα: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο – Αναζητούνται δύο άνδρες 22 και 18 ετών

Δύο άτομα που επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, το απόγευμα της Πέμπτης, έχουν ταυτοποιηθεί πλέον από τις διωκτικές αρχές και αναζητούνται από την ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο, που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Επιπρόσθετα και οι δύο έχουν απασχολήσει για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα όταν οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες οι δράστες είπαν στο θύμα «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Κατά τις ίδιες πηγές το περιστατικό πιθανώς να σχετίζεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών.

Μετά το επεισόδιο δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία κάποιων εκ των ακροδεξιών σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου στο διαδίκτυο. Ο 32χρονος, που σύμφωνα με δήλωση του ανήκει στον αριστερό χώρο, νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

Το χρονικό της επίθεσης

Το αιματηρό περιστατικό έγινε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τρεις δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί, οι οποίοι δρουν στην ευρύτερη περιοχή.

Το θύμα από την πλευρά του φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο και έχει πει, ότι προτού οι νεαροί τον μαχαιρώσουν στο πόδι, του είπαν «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη επίθεση να συνδέεται με μία συμπλοκή που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο ξανά στην Ελευσίνα ανάμεσα σε ομάδες ακροδεξιών και αντιφασιστών.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό οι αντιεξουσιαστές είχαν δημοσιοποιήσει σε ιστοσελίδα που διατηρούν στοιχεία και φωτογραφίες των ακροδεξιών που επιτέθηκαν στην ομάδα των αντιφασιστών και ενδέχεται εκείνο το γεγονός να συνδέεται με τη χθεσινή επίθεση.

Ο 32χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι οι δράστες του είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί «ανέβασε» τις επίμαχες φωτογραφίες, με τον ίδιο να δηλώνει πως τον έχουν μπερδέψει με άλλο πρόσωπο και ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το περιστατικό που σημειώθηκε το καλοκαίρι, ούτε με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα της Πέμπτης, όταν τρία άτομα τα οποία δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους πλησίασαν στην οδό Κωνσταντινουπόλεως τον 32χρονο και αφού τον απείλησαν, τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον δύο φορές στο μηρό, με αποτέλεσμα ο 32χρονος να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με δικά του μέσα, ωστόσο επειδή ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα που έφερε στα πόδια, χρειάστηκε να γίνει η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά με πολύ σοβαρά τραύματα.

Η πρώτη εικόνα για το περιστατικό ήταν πως επρόκειτο για κάποια ληστεία, καθώς υπήρχε αναφορά από το θύμα ότι τον απείλησαν για να του πάρουν το κινητό και ότι ένας από τους δράστες φορούσε φανέλα γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας. Ωστόσο από την κατάθεση προέκυψε ότι τον μαχαίρωσαν γιατί ήταν Αριστερός, όπως έχει καταθέσει ο ίδιος 32χρονος και μάλιστα κατονόμασε τους δράστες, οι οποίοι είναι γνωστοί ακροδεξιοί της περιοχής.