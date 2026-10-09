Θάνατος Μαζωνάκη: «Υποβλήθηκα σε πλασμαφαίρεση» – Τι κατέθεσε η κόρη της γιατρού για τη θεραπεία και την κλήση στο ΕΚΑΒ

Για περισσότερη από μία ώρα κατέθετε στον ανακριτή η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η μάρτυρας κλήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του πατέρα της, το οποίο είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 19χρονη παραδέχθηκε ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή.

Παράλληλα, ρωτήθηκε για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.

Τα ευρήματα των εξετάσεων και οι πιθανές επιπτώσεις

Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, εκτός από προποφόλη, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρουν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν τις επιπτώσεις στον οργανισμό του τραγουδιστή σε συνδυασμό και με την προποφόλη, καθώς, η μία πολλαπλασιάζει τη δύναμη της άλλης, προκαλώντας επιβράδυνση αναπνοής μέχρι και πλήρη άπνοια, καρδιαγγειακό σοκ και άμεσο κίνδυνο για βαθύ κώμα.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και η άρνηση των γιατρών, να μπουν στο ασθενοφόρο που έκανε τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη όταν ενημερώθηκαν οτι θα πάνε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Λίγο νωρίτερα ωστόσο, ήταν έτοιμοι να τον συνοδεύσουν, όταν ακόμα νόμιζαν οτι η διακομιδή θα γίνει στον «Ευαγγελισμό» που είναι τρία λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου.

«Είπαν οτι θα συνοδεύσουν, όταν όμως τους ενημερώσαμε, ότι θα πάμε στο “Ελπίς” που περιμένει ομάδα, τότε δεν δέχτηκαν, άφησαν τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή και αποχώρησαν», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Για την άρνησή τους κατέθεσαν τόσο ο διασώστης μοτοσικλετιστής όσο και συνάδελφοί του που βρίσκονταν μέσα στο ασθενοφόρο.

Εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό

Νέα δεδομένα φέρεται να προκύπτουν στην υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε λογαριασμό με εκατομμύρια ευρώ, σε ευρωπαϊκή τράπεζα, με δικαιούχους που φέρονται να είναι οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου.

Η Αρχή είναι σε επικοινωνία με αυτές τις τράπεζες του εξωτερικού, προκειμένου να διαπιστώσει ποιοι ήταν όντως οι δικαιούχοι και αν ήταν μόνο οι δύο γιατροί, αλλά και φυσικά αν αυτά τα χρήματα αποτελούν μέρος ή τμήμα από όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις και τις θεραπείες που πραγματοποιούσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Όσον αφορά στις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι ένα βήμα πριν από το δεύτερο στάδιο. Έχει γίνει δηλαδή η ποιοτική ανάλυση και έχουν εντοπιστεί κάποιες ουσίες όπως οι βενζοδιαζεπίνες και ίσως η προποφόλη.

Στο επόμενο στάδιο θα ξεκινήσει η ποσοτική ανάλυση, να δουν δηλαδή τα έμπειρα στελέχη από τα εργαστήρια τη δοσολογία αυτών των ουσιών στον οργανισμό. Κάτι που θεωρούν κομβικό, γιατί από εκεί θα καταλάβουμε αν υπήρξε κάποια τοξική αντίδραση σε συνδυασμό και με την πλασμαφαίρεση που να προκάλεσαν την αναπνευστική καταστολή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αμέσως μετά, μόλις βγουν τα αποτελέσματα, θα γίνει η σύγκριση με τις ιστολογικές εξετάσεις. Εκεί όπου θα φανεί και το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Οι ιστολογικές εξετάσεις φαίνεται να δείχνουν ισχαιμία του μυοκαρδίου, γι’ αυτό τώρα θα ψάξουν αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα από πριν στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη ή αν υπήρξε κάποιο θανατηφόρο κοκτέιλ από αυτές τις ουσίες που αφαίρεσε τη ζωή του διάσημου τραγουδιστή.