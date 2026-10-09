Λ. Θηβών: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς – Η στιγμή που η μηχανή «καρφώνεται» σε κολώνα

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Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου με τους δύο νεκρούς νέους ηλικίας 28 και 24 ετών, στη Λεωφόρο Θηβών, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Τραγωδία στη Λεωφόρο Θηβών: Πέθαναν οι δύο τραυματίες μετά το τροχαίο με μηχανή τα ξημερώματα Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της, και προσέκρουσε σε κολώνα, με τους δύο αναβάτες να εκσφενδονίζονται και να καταλήγουν στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, και οι δύο φορούσαν κράνος, ωστόσο λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, βγήκαν από τα κεφάλια τους.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα στο ύψος της λεωφόρου Θηβών 196, στο ρεύμα προς Πειραιά, απέναντι από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.