Λ. Θηβών: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς – Η στιγμή που η μηχανή «καρφώνεται» σε κολώνα

Δύο νέοι, 28 και 24 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Θηβών, όταν η μοτοσικλέτα τους εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα. Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης έχει δει το φως της δημοσιότητας, δείχνοντας τη σφοδρότητα του συμβάντος παρά τη χρήση κράνους.

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Τροχαίο Θηβών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς νέους ηλικίας 28 και 24 ετών στη Λεωφόρο Θηβών βλέπει το φως της δημοσιότητας.
  • Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα, με τους δύο αναβάτες να εκσφενδονίζονται.
  • Παρά το γεγονός ότι φορούσαν κράνος, αυτά βγήκαν από τα κεφάλια τους λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, που συνέβη γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα.

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Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου με τους δύο νεκρούς νέους ηλικίας 28 και 24 ετών, στη Λεωφόρο Θηβών, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

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Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της, και προσέκρουσε σε κολώνα, με τους δύο αναβάτες να εκσφενδονίζονται και να καταλήγουν στο οδόστρωμα.

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Όπως φαίνεται στο βίντεο, και οι δύο φορούσαν κράνος, ωστόσο λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, βγήκαν από τα κεφάλια τους.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα στο ύψος της λεωφόρου Θηβών 196, στο ρεύμα προς Πειραιά, απέναντι από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Δείτε το βίντεο:

 

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