Τραγωδία στη Λεωφόρο Θηβών: Πέθαναν οι δύο τραυματίες μετά το τροχαίο με μηχανή τα ξημερώματα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγικός επίλογος για τους δύο αναβάτες της μηχανής που εξετράπη της πορείας της τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/10) στη Λεωφόρο Θηβών.

Οι δύο αναβάτες, ηλικίας 28 και 24 ετών, είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν και υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή εξετράπη για άγνωστο λόγο της πορείας της με αποτέλεσμα οι δύο άτυχοι αναβάτες να πέσουν στο οδόστρωμα.

Μεταφέρθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν άγνωστα.