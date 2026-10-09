Αντικειμενικές αξίες: Προπομπός του συστήματος αυτοματοποιημένης αναπροσαρμογής η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων – Τι προβλέπει η διάταξη

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Στη δημιουργία Τράπεζας Αξιών Ακινήτων (ΤΑΑ), προχωράει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ), κάνοντας ένα ακόμα βήμα προς την ολοκλήρωση του συστήματος της αυτοματοποιημένης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, έτσι ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές (αγοραίες) τιμές.

Σύμφωνα με τη διάταξη (άρθρο 354) που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου το οποίο αναρτήθηκε για διαβούλευση, η ΤΑΑ θα επικεντρωθεί στη συγκρότηση ενός κεντρικού ψηφιακού παρατηρητηρίου για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών και των μισθώσεων ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στόχος, η δημιουργία μιας διευρυμένης, ενοποιημένης «δεξαμενής» πληροφοριών, ώστε το οικονομικό επιτελείο να διαθέτει μια απόλυτα σαφή και ρεαλιστική εικόνα για το τι συμβαίνει στην πραγματική κτηματαγορά.

Η βάση δεδομένων θα τροφοδοτείται από δύο βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος είναι ο δημόσιος τομέας, μέσω της άντλησης στοιχείων για μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων και συμβάσεις μίσθωσης από υφιστάμενες κρατικές πλατφόρμες.

Ο δεύτερος είναι ο ιδιωτικός τομέας, καθώς δίνεται η δυνατότητα σε φορείς της αγοράς (όπως τράπεζες, εκτιμητικά ιδρύματα ή μεσιτικά δίκτυα) να παρέχουν δεδομένα μέσω διμερών μνημονίων συνεργασίας.

Για την προστασία των πολιτών, όλες οι πληροφορίες, ακόμη και εκείνες που φέρουν γεωχωρική αναφορά (GIS), θα συλλέγονται σε πλήρως ανωνυμοποιημένη μορφή, βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα).

Τα στοιχεία αυτά θα τροφοδοτούν το Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA), δημιουργώντας την υποδομή για τη μελλοντική ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές.

Η βάση θα λειτουργεί στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων του υπουργείου, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» (ΨΥΔΗΠΕΕΚ).

Οι αντικειμενικές

Πάντως, η δημιουργία της ΤΑΑ δεν θα επιφέρει άμεση ή αυτόματη αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες και κατ’ επέκταση στον ΕΝΦΙΑ ή στους φόρους μεταβίβασης.

Έτσι κι’ αλλιώς δεν επρόκειτο να αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027.

Ωστόσο, μεσομακροπρόθεσμα, το νέο «εργαλείο» πρόκειται να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αυτές υπολογίζονται, καταργώντας στην πράξη τις σημερινές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Όπως τονίζουν στελέχη του ΥΠΕΘΟΟ, η έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων έχει καθαρά πληροφοριακό και προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και σε καμιά περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι επειδή σημειώθηκαν ελάχιστες ακριβές πωλήσεις σε μια περιοχή, θα αναπροσαρμοστεί αμέσως και η τιμή ζώνης.

Το ισχύον καθεστώς

Παρά την ψηφιοποίηση των τιμών ζώνης μέσω της πλατφόρμας valuemaps.gov.gr, ο καθορισμός και η αλλαγή των αντικειμενικών αξιών εξακολουθούν να βασίζονται στην …παραδοσιακή διαδικασία.

Οι κατά τόπους επιτροπές και οι ιδιώτες πιστοποιημένοι εκτιμητές συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, σύμφωνα με το ERTNews.

Όταν το ΥΠΕΘΟΟ αποφασίζει να αλλάξει τις τιμές ή να εξετάσει ενστάσεις δήμων, ακολουθείται η γραφειοκρατική οδός: εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις δημοτικών συμβουλίων, κλήρωση και ανάθεση σε ορκωτούς εκτιμητές, έλεγχος από ειδικές επιτροπές του υπουργείου και τελική έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα υπολογισμού των αντικειμενικών τιμών, πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2027.

Συνεπώς, αν δεν υπάρξουν ανατροπές, η ΤΑΑ, τους πρώτους μήνες του νέου έτους, θα αρχίσει να μαζεύει τις πραγματικές τιμές των συμβολαίων, των μεσιτών και των τραπεζών. Και όταν ενεργοποιηθεί ο αλγόριθμος, οι επιτροπές θα καταργηθούν ή θα περιοριστούν σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Το σύστημα θα «διαβάζει» τις αυξομειώσεις της αγοράς από την Τράπεζα Αξιών και θα αναπροσαρμόζει αυτόματα τις τιμές ζώνης στο valuemaps.gov.gr, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση, υπουργικές αποφάσεις ή πολύμηνες καθυστερήσεις.

Η Τράπεζα, θα αποτελέσει ακόμη ένα «γρανάζι» στο ευρύτερο ψηφιακό πλέγμα για τα ακίνητα, με πρώτο βασικό «συνεργάτη» το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) που υλοποιεί η ΑΑΔΕ.

Το ΜΙΔΑ εστιάζει κυρίως στη φορολογική απεικόνιση των ακινήτων, ελέγχοντας τη χρήση, τις μισθώσεις και τη διασύνδεση του εντύπου Ε9 με το Κτηματολόγιο μέσω των κωδικών ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.

Ενώ το ΜΙΔΑ αποτελεί το εργαλείο ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης και της ορθότητας των δηλώσεων των ιδιοκτητών, η Τράπεζα Αξιών έρχεται να το τροφοδοτήσει με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της αγοράς.