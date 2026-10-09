Ισημερινός: Αμερικανικά drones MQ-9 Reaper στη μάχη κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Την ανάπτυξη αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9 Reaper ανακοίνωσαν οι αρχές του Ισημερινού, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της χώρας, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπει την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων συστημάτων, τα οποία διαθέτουν δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αξιοποίησή τους αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα των αρχών να παρακολουθούν ύποπτες δραστηριότητες και να εντοπίζουν κινήσεις που συνδέονται με τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος. Τα MQ-9 Reaper μπορούν, ανάλογα με τη διαμόρφωσή τους, να χρησιμοποιηθούν και για την εκτέλεση πληγμάτων κατά επίγειων στόχων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισημερινού, Τζαν Κάρλο Λοφρέδο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η χρήση μόλις δύο drones αρκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, για την επιτήρηση των 732 χιλιομέτρων των συνόρων της χώρας με την Κολομβία, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης παγκοσμίως.

📹 MÁS TECNOLOGÍA PARA VIGILAR LA FRONTERA 🗣️“Estamos arrancando un proyecto de fortalecimiento de control fronterizo y estas nuevas capacidades van a ser drones. Con 2 de estos cubrimos los 732 km de frontera con Colombia”. https://t.co/qI0VK5dlN4 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) October 8, 2026

Κλιμακώνεται η βία των καρτέλ

Ο Ισημερινός, που για χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο ήσυχες χώρες της Λατινικής Αμερικής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με σοβαρή έξαρση της βίας, η οποία συνδέεται με τη δράση αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η γεωγραφική του θέση, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, δύο από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής κοκαΐνης, καθώς και η πρόσβασή του στον Ειρηνικό Ωκεανό, τον έχουν καταστήσει κομβικό σημείο για τη μεταφορά ναρκωτικών προς τις αγορές της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρατίθενται στο σχετικό δημοσίευμα, περίπου το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και το Περού διέρχεται από τον Ισημερινό, γεγονός που εντείνει την πίεση στις αρχές για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης.

Ενισχύεται η στρατιωτική συνεργασία με την Ουάσινγκτον

Η ανάπτυξη των αμερικανικών drones εντάσσεται στο πλαίσιο της στενότερης συνεργασίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Κίτο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στηρίζουν την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, έχουν ήδη αποστείλει στον Ισημερινό ειδικές δυνάμεις, πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, με τη στήριξη του Ισημερινού, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν στρατιωτικές επιχειρήσεις στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με επίκεντρο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, ο αμερικανικός στρατός έχει ανακοινώσει ότι βύθισε τουλάχιστον επτά αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Ισημερινού, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά καυσίμων και τον ανεφοδιασμό ταχύπλοων που συνδέονται με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και η αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων επιτήρησης καταδεικνύουν τη βαρύτητα που αποδίδουν Ουάσινγκτον και Κίτο στην αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων, σε μια περίοδο κατά την οποία η βία των καρτέλ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ασφάλεια του Ισημερινού.