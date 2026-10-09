Ρωσία: Δύο νεκροί από επιθέσεις ουκρανικών drones στο Μπέλγκοροντ

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στη δυτική Ρωσία, σύμφωνα με ενημέρωση των τοπικών αρχών.

Όπως αναφέρθηκε σε ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν μέσω Telegram, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε δέχθηκε πλήγμα από ουκρανικό drone.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των αρχών αργά χθες το βράδυ.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι τοπικές αρχές.