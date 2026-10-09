Κρίστα Πάικ: Τα πρώτα της βήματα έκανε η θανατοποινίτισσα 8 ημέρες μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της Κρίστα Πάικ, η οποία κατάφερε να σηκωθεί και να περπατήσει με βοήθεια, οκτώ ημέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της στο Τενεσί, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Η 50χρονη επέζησε από τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, οι οποίες της χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης για υπόθεση που ανάγεται στο 1995, όταν καταδικάστηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι συμμαθήτριάς της.

Η φαρμακευτική ουσία δεν προκάλεσε τον θάνατό της. Σύμφωνα με τη νομική της ομάδα, από τη διαδικασία προκλήθηκαν εγκαύματα και φουσκάλες στα χέρια της. Τις πρώτες ημέρες της νοσηλείας της, η Πάικ παρέμενε χωρίς τις αισθήσεις της και υποστηριζόταν μηχανικά με αναπνευστήρα.

Οκτώ ημέρες μετά την απόπειρα εκτέλεσης, η 50χρονη επιχείρησε να περπατήσει για πρώτη φορά. Κατάφερε να κάνει περιορισμένα βήματα με υποστήριξη, με τους δικηγόρους της να χαρακτηρίζουν την εξέλιξη ενθαρρυντική. Παράλληλα, κατάφερε να φάει για πρώτη φορά μετά τη διαδικασία.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασής της, η νομική της ομάδα επισημαίνει ότι παραμένουν σημαντικά ερωτήματα τόσο για την πορεία της υγείας της όσο και για τις νομικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.

Αναστολή εκτελέσεων και ανεξάρτητη έρευνα στο Τενεσί

Η διαδικασία εκτέλεσης της 30ής Σεπτεμβρίου προκάλεσε νέα συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της θανατικής ποινής. Μία ημέρα νωρίτερα, το Τέξας πραγματοποίησε την πρώτη εκτέλεση στη χώρα μετά το περιστατικό στο Τενεσί.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ζήτησε την αναστολή των εκτελέσεων στην πολιτεία και τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας. Στη συνέχεια, έκανε δεκτή την παραίτηση του επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης.

Η σωφρονιστική διοίκηση υποστήριξε ότι τήρησε κατά γράμμα το πρωτόκολλο που είχε υιοθετηθεί μετά την άρση του τριετούς μορατόριουμ στις εκτελέσεις στο Τενεσί, τον Μάιο του 2025.

Πηγή: Associated Press