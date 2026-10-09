Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις – Πιθανή πρόσκρουση δεξαμενόπλοιων σε νάρκες

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Το ενδεχόμενο δεξαμενόπλοια να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ εξετάζεται μετά τις αναφορές για αρκετές ισχυρές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της περιοχής, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται ανώνυμες στρατιωτικές πηγές, δεξαμενόπλοια που ακολουθούσαν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές ενδέχεται να προσέκρουσαν σε νάρκες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Οι αναφορές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μη χρησιμοποιούν θαλάσσιες διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη.

Πηγή: Al Jazeera