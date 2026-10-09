Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις – Πιθανή πρόσκρουση δεξαμενόπλοιων σε νάρκες

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για ισχυρές εκρήξεις στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ. Το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ανώνυμες στρατιωτικές πηγές, αναφέρει ότι δεξαμενόπλοια που ακολουθούσαν μη εγκεκριμένες διαδρομές ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ενδεχόμενο δεξαμενόπλοια να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ εξετάζεται μετά τις αναφορές για αρκετές ισχυρές εκρήξεις.
  • Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, δεξαμενόπλοια που ακολουθούσαν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές ενδέχεται να προσέκρουσαν σε νάρκες.
  • Οι αναφορές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν έχει προειδοποιήσει για μη εγκεκριμένες θαλάσσιες διαδρομές.

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Το ενδεχόμενο δεξαμενόπλοια να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ εξετάζεται μετά τις αναφορές για αρκετές ισχυρές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της περιοχής, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται ανώνυμες στρατιωτικές πηγές, δεξαμενόπλοια που ακολουθούσαν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές ενδέχεται να προσέκρουσαν σε νάρκες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Οι αναφορές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μη χρησιμοποιούν θαλάσσιες διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη.

Πηγή: Al Jazeera

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