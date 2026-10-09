Άντριου: Παράνομα έκρινε το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου τα εντάλματα έρευνας στις κατοικίες του

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Το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε παράνομα τα εντάλματα με τα οποία η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε δύο κατοικίες του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου Γ΄, τον περασμένο Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν.

Η δικαστική απόφαση δικαιώνει την προσφυγή του πρώην δούκα της Υόρκης, καθώς ανώτερος δικαστής διαπίστωσε ότι τα εντάλματα είχαν εκδοθεί με βάση λανθασμένη νομοθεσία. Την παρανομία τους αναγνώρισε και η αστυνομία.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου, ημέρα των 66ων γενεθλίων του Άντριου, στην κατοικία του στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ, καθώς και στην πρώην κατοικία του, Royal Lodge, στο Ουίνδσορ.

Η δικαστική προσφυγή και τα κατασχεθέντα αντικείμενα

Ο Άντριου είχε προσφύγει κατά της Thames Valley Police και του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου του Λονδίνου (Old Bailey), το οποίο εξέδωσε τα επίμαχα εντάλματα στις 18 Φεβρουαρίου.

Στην προσφυγή του υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί κατέσχεσαν προσωπικά και εμπιστευτικά αντικείμενα και έγγραφα που δεν είχαν σχέση με την υπόθεση. Οι δικηγόροι του αμφισβήτησαν τόσο τη νομιμότητα των ενταλμάτων όσο και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες.

Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει τη διαχείριση του κατασχεθέντος υλικού, καθώς οι αστυνομικές Αρχές μπορεί να υποχρεωθούν να επιστρέψουν μέρος ή το σύνολο των αντικειμένων και εγγράφων που κατασχέθηκαν.

Η σύλληψη του Άντριου και η στάση του Μπάκιγχαμ

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει διευκρινίσει ότι ο βασιλιάς Κάρολος, παρότι εξακολουθεί να καλύπτει προσωπικές δαπάνες του αδελφού του, δεν χρηματοδοτεί τη δικαστική προσφυγή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου στερήθηκε τους βασιλικούς τίτλους του το 2025, έπειτα από τις αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν.

Παρά τη δικαστική απόφαση για τη νομιμότητα των ενταλμάτων και τις πιθανές συνέπειές της ως προς τα κατασχεθέντα στοιχεία, η ποινική έρευνα σε βάρος του Άντριου παραμένει ανοικτή.