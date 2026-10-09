Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (9/10) – Το ματς Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, η Εθνική Ελλάδας Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία για τα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027, ενώ ξεχωρίζει και η αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης για την Bundesliga.
  • Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες τένις από το WTA 1000 Πεκίνο και ATP Masters 1000 Σανγκάη, καθώς και δοκιμές MotoGP από το Γκραν Πρι Ινδονησίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:10 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)

09:00 Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)

09:55 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)

10:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο

10:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη

14:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο

14:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αμύντας – Μεγαρίδα (Elite League)

19:30 Novasports 2HD | Χάιντενχαϊμ – Καϊζερσλάουτερν (Bundesliga 2)

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Αγγλία (Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 – Ποδόσφαιρο γυναικών)

21:00 Novasports 1HD | PSV Αϊντχόφεν – Χέρενφεν (Eredivisie)

21:15 Novasports Prime | Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές (EuroLeague)

21:30 Novasports Start | Μπασκόνια – Μπεσίκτας (EuroLeague)

21:30 Novasports 4HD | Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)

21:30 Novasports 3HD | Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga)

22:00 Magenta Sport 3 League | Μάλαγα – Εσπανιόλ (LaLiga)

22:00 Magenta Sport 3 | Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ (Sky Bet EFL Championship)

22:15 Magenta Sport 2 | Μπράγκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Liga Portugal)

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