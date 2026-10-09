Χιλή: Τουλάχιστον 6 τραυματίες από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Σαντιάγο – Εντυπωσιακά βίντεο από χειμάρρους λάσπης

Χείμαρροι λάσπης και καταρρακτώδεις βροχές σάρωσαν την πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας τουλάχιστον έξι τραυματισμούς και εκκενώσεις εκατοντάδων κατοίκων. Ο Πρόεδρος της Χιλής κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δήμο του Σαντιάγο, καθώς τα ακραία φαινόμενα συνδέονται με ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο.

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Διεθνή Νέα

Χιλή Σαντιάγο
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χείμαρροι λάσπης σάρωσαν την πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, παρασύροντας αυτοκίνητα και πλημμυρίζοντας δεκάδες κατοικίες. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από το κύμα κακοκαιρίας.
  • Ο Πρόεδρος της Χιλής κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον δήμο Λας Κόντες, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στη διάσωση ή την εκκένωση περισσότερων από 1.000 ανθρώπων.
  • Οι φονικές πλημμύρες εκδηλώνονται καθώς ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη ένταση. Το φετινό Ελ Νίνιο αναμένεται να καταγραφεί ως ένα από τα πιο έντονα από το 1950.

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Χείμαρροι λάσπης σάρωσαν την πρωτεύουσα της Χιλής και τις γύρω περιοχές την Πέμπτη, παρασύροντας αυτοκίνητα και πλημμυρίζοντας δεκάδες κατοικίες.

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Το κύμα κακοκαιρίας ανάγκασε εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, την ώρα που οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για την εξέλιξη των φαινομένων.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο πρόεδρος της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον δήμο Λας Κόντες, ένα εύπορο προάστιο ανατολικά του Σαντιάγο.

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Η απόφαση αυτή παρέχει στις κρατικές υπηρεσίες διευρυμένες εξουσίες για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφών, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές μετέτρεψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες σε αδιάβατους πλωτούς δρόμους.

Φωτογραφία: AP

Η δήμαρχος της περιοχής, Καταλίνα Σαν Μαρτίν, δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έπεσαν 14,4 εκατοστά βροχής -ποσότητα περίπου εννέα φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου- αφήνοντας την περιοχή «πλήρως κορεσμένη».

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Παράλληλα, ο ποταμός Μαπότσο, που διασχίζει το Σαντιάγο, υπερχείλισε, προκαλώντας την έκδοση εντολών εκκένωσης.


Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Χιλής έθεσε άλλους 10 δήμους σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων, ενώ έδωσε εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή.


Οι καταιγίδες που είχαν προηγηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν ήδη προκαλέσει ζημιές σε μερικές δεκάδες σπίτια στην κεντρική Χιλή, ενώ άφησαν σχεδόν 12.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Σαντιάγο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με αξιωματούχους.


Τα φαινόμενα αναμενόταν να υποχωρήσουν σταδιακά την Παρασκευή.

Διασώσεις και τραυματίες

Μέχρι την Πέμπτη δεν είχαν αναφερθεί θάνατοι. Ωστόσο, μεταξύ των έξι τραυματιών περιλαμβάνεται ένα παιδί μόλις 1 έτους που υπέστη κατάγματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.


Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι προχώρησε στη διάσωση ή την εκκένωση περισσότερων από 1.000 ανθρώπων.

Φωτογραφία: AP

Η επίδραση του φαινομένου Ελ Νίνιο

Οι φονικές πλημμύρες εκδηλώνονται καθώς ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη ένταση.

Η φυσική αυτή περιοδική θέρμανση των τροπικών υδάτων του Ειρηνικού Ωκεανού διαταράσσει τα μοτίβα των βροχοπτώσεων παγκοσμίως, φέρνοντας συχνά πιο βροχερές ανοιξιάτικες περιόδους στο Νότιο Ημισφαίριο.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ανέφερε την Πέμπτη ότι το φετινό Ελ Νίνιο αναμένεται να κορυφωθεί τον Δεκέμβριο και ενδέχεται να καταγραφεί ως ένα από τα πιο έντονα από το 1950 μέχρι σήμερα.

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