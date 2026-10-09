Χιλή: Τουλάχιστον 6 τραυματίες από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Σαντιάγο – Εντυπωσιακά βίντεο από χειμάρρους λάσπης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Χείμαρροι λάσπης σάρωσαν την πρωτεύουσα της Χιλής και τις γύρω περιοχές την Πέμπτη, παρασύροντας αυτοκίνητα και πλημμυρίζοντας δεκάδες κατοικίες.

Το κύμα κακοκαιρίας ανάγκασε εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, την ώρα που οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για την εξέλιξη των φαινομένων.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο πρόεδρος της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον δήμο Λας Κόντες, ένα εύπορο προάστιο ανατολικά του Σαντιάγο.

Η απόφαση αυτή παρέχει στις κρατικές υπηρεσίες διευρυμένες εξουσίες για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφών, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές μετέτρεψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες σε αδιάβατους πλωτούς δρόμους.

Η δήμαρχος της περιοχής, Καταλίνα Σαν Μαρτίν, δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έπεσαν 14,4 εκατοστά βροχής -ποσότητα περίπου εννέα φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου- αφήνοντας την περιοχή «πλήρως κορεσμένη».

Παράλληλα, ο ποταμός Μαπότσο, που διασχίζει το Σαντιάγο, υπερχείλισε, προκαλώντας την έκδοση εντολών εκκένωσης.



Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Χιλής έθεσε άλλους 10 δήμους σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων, ενώ έδωσε εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή.

NATURE’S FURY IN CHILE! A severe flood swept away around a dozen cars in Las Condes, #Santiago, turning city streets into raging torrents. Vehicles caught in the powerful surge were left at the mercy of the floodwaters as the dramatic scene unfolded. https://t.co/eHVjAZqJgk — Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) October 9, 2026



Οι καταιγίδες που είχαν προηγηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν ήδη προκαλέσει ζημιές σε μερικές δεκάδες σπίτια στην κεντρική Χιλή, ενώ άφησαν σχεδόν 12.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Σαντιάγο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

🇨🇱🌊Watch: Imagine driving along and suddenly seeing a massive surge of floodwater coming straight toward your car This was the terrifying scene in #Santiago , #Chile https://t.co/kg07jBElim — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026



Τα φαινόμενα αναμενόταν να υποχωρήσουν σταδιακά την Παρασκευή.

Διασώσεις και τραυματίες

Μέχρι την Πέμπτη δεν είχαν αναφερθεί θάνατοι. Ωστόσο, μεταξύ των έξι τραυματιών περιλαμβάνεται ένα παιδί μόλις 1 έτους που υπέστη κατάγματα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Aluvión en Las Condes arrastra micro con personas https://t.co/YhmrmHZfPt — Última Noticia ⚠️ (@ALERTADESISMO) October 8, 2026



Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι προχώρησε στη διάσωση ή την εκκένωση περισσότερων από 1.000 ανθρώπων.

Η επίδραση του φαινομένου Ελ Νίνιο

Οι φονικές πλημμύρες εκδηλώνονται καθώς ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη ένταση.

Η φυσική αυτή περιοδική θέρμανση των τροπικών υδάτων του Ειρηνικού Ωκεανού διαταράσσει τα μοτίβα των βροχοπτώσεων παγκοσμίως, φέρνοντας συχνά πιο βροχερές ανοιξιάτικες περιόδους στο Νότιο Ημισφαίριο.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ανέφερε την Πέμπτη ότι το φετινό Ελ Νίνιο αναμένεται να κορυφωθεί τον Δεκέμβριο και ενδέχεται να καταγραφεί ως ένα από τα πιο έντονα από το 1950 μέχρι σήμερα.