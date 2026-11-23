Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα του Γεώργιου Ψυχογιού.

Η επιστολή του κ. Ψυχογιού, που είχε εκλεγεί βουλευτής Κορινθίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 και το 2026 ανεξαρτητοποιήθηκε, εστάλη στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο ίδιος ο κ. Ψυχογιός είχε γνωστοποιήσει με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ότι ο αγώνας συνεχίζεται, «όπως κάναμε πάντα, για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη», προσθέτοντας: «Συντάσσομαι σε αυτό, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, για να έρθει η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή και, κυρίως, η αναγκαία αλλαγή πολιτικής».

Οι δύο κατά σειρά επιλαχόντες για την κατάληψη της έδρας είναι ο Γεώργιος Δέδες και η Ελένη (Έλενα) Κονομόδη.