Δημήτρης Σαμόλης: «Με πονούσε η βία των ανθρώπων που με εκφόβιζαν, αλλά και η σιωπή όσων δεν αντιδρούσαν»

Ο Δημήτρης Σαμόλης μίλησε στην εκπομπή «Ένας και ένας» του ΕΡΤnews για δύσκολες εμπειρίες εκφοβισμού στην παιδική του ηλικία και μια πρόσφατη λεκτική επίθεση στον επαγγελματικό του χώρο. Τόνισε τον πόνο που προκαλεί η βία των εκφοβιστών αλλά και η σιωπή των ατόμων που δεν αντιδρούν, καθώς και τη σημασία της αναγνώρισης ορίων στην ενήλικη ζωή.

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Δημήτρης Σαμόλης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Σαμόλης αναφέρθηκε στις δύσκολες εμπειρίες εκφοβισμού που βίωσε ως παιδί, δηλώνοντας πως τον πλήγωναν «και η βία των ανθρώπων που με εκφόβιζαν και η σιωπή όσων δεν αντιδρούσαν».
  • Αποκάλυψε επίσης ένα πρόσφατο περιστατικό λεκτικής επίθεσης στον επαγγελματικό του χώρο, που τον οδήγησε να συνειδητοποιήσει τη σημασία του να αναγνωρίζει τα όριά του.
  • Αντιμετώπισε το περιστατικό «με μεγάλη γαλήνη και ψυχραιμία», επικοινώνησε την απόφασή του και αποχώρησε, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμούσε να δημοσιοποιηθεί αλλά να λυθεί το θέμα.

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Στις δύσκολες εμπειρίες που έχει βιώσει τόσο κατά την παιδική του ηλικία όσο και στην επαγγελματική του πορεία αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σαμόλης, μιλώντας στην εκπομπή «Ένας και ένας» του ΕΡΤnews.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού που βίωσε ως παιδί, εξηγώντας πως τον πλήγωναν όχι μόνο οι πράξεις εκείνων που τον στοχοποιούσαν, αλλά και η αδράνεια των ανθρώπων που παρακολουθούσαν χωρίς να παρεμβαίνουν.

«Στον εκφοβισμό που βίωσα σαν παιδί με πονούσαν και η βία των ανθρώπων που με εκφόβιζαν και η σιωπή όσων δεν αντιδρούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Σαμόλης αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που αντιμετώπισε πριν από λίγο καιρό στον επαγγελματικό του χώρο, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση. Όπως εξήγησε, η εμπειρία αυτή τον έκανε να συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο τη σημασία του να αναγνωρίζει τα όριά του και να απομακρύνεται από καταστάσεις που δεν επιθυμεί να ανεχθεί.

«Πολλές φορές σκέφτομαι πως, όταν σου συμβαίνει και στην ενήλικη ζωή, είναι ακόμα πιο ταπεινωτικό γιατί μπορεί να μην μπορείς να αντιδράσεις. Μου έχει συμβεί πολύ λιγότερο και, σε μια στιγμή που μου συνέβη πριν από λίγο καιρό επαγγελματικά, χαίρομαι γιατί με μεγάλη γαλήνη και ψυχραιμία το επικοινώνησα και έφυγα αμέσως από τη δουλειά αυτή», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Το δέχθηκα με τη μορφή της λεκτικής επίθεσης. Αλλά ήταν τόσο καθαρό πλέον για μένα, ότι δηλαδή “εγώ δεν το θέλω αυτό” και το έκανα με έναν τρόπο που μ’ άρεσε. Με την έννοια πως δεν το επικοινώνησα προς τα έξω, δεν ήταν το ζήτημα μου να βγει προς τα έξω ως είδηση αλλά ήταν να λυθεί το θέμα».

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