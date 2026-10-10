Δημήτρης Σαμόλης: «Με πονούσε η βία των ανθρώπων που με εκφόβιζαν, αλλά και η σιωπή όσων δεν αντιδρούσαν»

Στις δύσκολες εμπειρίες που έχει βιώσει τόσο κατά την παιδική του ηλικία όσο και στην επαγγελματική του πορεία αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σαμόλης, μιλώντας στην εκπομπή «Ένας και ένας» του ΕΡΤnews.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού που βίωσε ως παιδί, εξηγώντας πως τον πλήγωναν όχι μόνο οι πράξεις εκείνων που τον στοχοποιούσαν, αλλά και η αδράνεια των ανθρώπων που παρακολουθούσαν χωρίς να παρεμβαίνουν.

«Στον εκφοβισμό που βίωσα σαν παιδί με πονούσαν και η βία των ανθρώπων που με εκφόβιζαν και η σιωπή όσων δεν αντιδρούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Σαμόλης αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που αντιμετώπισε πριν από λίγο καιρό στον επαγγελματικό του χώρο, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση. Όπως εξήγησε, η εμπειρία αυτή τον έκανε να συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο τη σημασία του να αναγνωρίζει τα όριά του και να απομακρύνεται από καταστάσεις που δεν επιθυμεί να ανεχθεί.

«Πολλές φορές σκέφτομαι πως, όταν σου συμβαίνει και στην ενήλικη ζωή, είναι ακόμα πιο ταπεινωτικό γιατί μπορεί να μην μπορείς να αντιδράσεις. Μου έχει συμβεί πολύ λιγότερο και, σε μια στιγμή που μου συνέβη πριν από λίγο καιρό επαγγελματικά, χαίρομαι γιατί με μεγάλη γαλήνη και ψυχραιμία το επικοινώνησα και έφυγα αμέσως από τη δουλειά αυτή», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Το δέχθηκα με τη μορφή της λεκτικής επίθεσης. Αλλά ήταν τόσο καθαρό πλέον για μένα, ότι δηλαδή “εγώ δεν το θέλω αυτό” και το έκανα με έναν τρόπο που μ’ άρεσε. Με την έννοια πως δεν το επικοινώνησα προς τα έξω, δεν ήταν το ζήτημα μου να βγει προς τα έξω ως είδηση αλλά ήταν να λυθεί το θέμα».