Ζόζεφιν για την βάπτισή της το 2018: «Ένιωσα ότι μπήκε το φως στη ζωή μου…»

Η Ζόζεφιν μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την εμπειρία της βάπτισής της, η οποία τελέστηκε πριν από λίγα χρόνια, περιγράφοντας πώς άλλαξε η ζωή της έκτοτε. 

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Ζόζεφιν
Φωτογραφία: Instagram/josephinewendel
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Ζόζεφιν φιλοξένησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day», όπου μίλησε για την βάπτισή της και το πώς άλλαξε η ζωή της από τότε.
  • Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι «ήταν μία εμπειρία πολύ δυνατή, άλλαξε όλη η ζωή μου και ένιωσα ότι μπήκε το φως στη ζωή μου». Πρόσθεσε πως «είναι σαν να άνοιξε ο δρόμος. Σαν να είχα την ευλογία του Θεού».
  • Η Ζόζεφιν τόνισε πως «δεν έχω πια φοβίες» και νιώθει καλά έχοντας πνευματικό και πηγαίνοντας στην εκκλησία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Ζόζεφιν φιλοξένησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day», την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η αγαπημένη καλλιτέχνις μίλησε για την βάπτισή της, η οποία τελέστηκε πριν από λίγα χρόνια και το πώς άλλαξε η ζωή της από τότε.

Όταν η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ALPHA, την ρώτησε για την βάπτισή της, η Ζόζεφιν ανέφερε πως: «Ήταν μία εμπειρία πολύ δυνατή, άλλαξε όλη η ζωή μου και ένιωσα ότι μπήκε το φως στη ζωή μου. Από εκείνη την ημέρα, το έχω πει και πολλές φορές, είναι σαν να άνοιξε ο δρόμος. Σαν να είχα την ευλογία του Θεού».

«Ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν έχω πια φοβίες. Έχω και πνευματικό. Εγώ δεν κρίνω, μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, εμένα είναι ανάγκη να το κάνω αυτό. Δηλαδή νιώθω καλά με αυτό, έχω τον πνευματικό μου, πάω στην εκκλησία», πρόσθεσε στη συνέντευξή της.

Ακόμα, η τραγουδίστρια είπε ότι: «Και δεν το λέω για να φανώ ας πούμε το καλό κορίτσι ή κάτι. Αλλά νιώθω καλά με αυτό. Δηλαδή πάω στην εκκλησία ή έχω μια κουβέντα με τον πνευματικό μου, και νιώθω μια ηρεμία μετά». 

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