Για τον χωρισμό του απ’ τη Λίνα Πρίντζου, τη ζωή μετά το τέλος της σχέσης τους και την απόφασή του να μιλήσει δημόσια για την προσωπική του ζωή αναφέρθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show» τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (23/11).

Ο ηθοποιός, ο οποίος συζήτησε και για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να γνωστοποιήσει τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου. Το ζευγάρι ανακοίνωσε στις αρχές Οκτωβρίου ότι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας.

«Ήθελα να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου, γιατί είχε γίνει πολύ καιρό πριν και έπρεπε να ειπωθεί. Διαφορετικά, θα ήταν ένα παρεξηγήσιμο πράγμα, που δεν ταιριάζει ούτε σε μένα ούτε στη Λίνα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος περιέγραψε πώς βιώνει τη νέα περίοδο της ζωής του, μιλώντας για τη μοναχικότητα και τις αλλαγές στην καθημερινότητά του.

«Για κάθε άνθρωπο είναι τελείως διαφορετικό το πώς θα νιώσει σε έναν χωρισμό. Είναι ένας καινούργιος κόσμος για μένα, σαν να ξύπνησα από ένα κώμα. Έχω μια μοναχικότητα που μου αρέσει, αφήνω τη ζωή να με οδηγήσει», εξομολογήθηκε.

Αναφερόμενος στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ολοκληρώθηκε η σχέση τους, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι ο χωρισμός πραγματοποιήθηκε με ήπιο τρόπο, χωρίς κάποιος από τους δύο να αποχωρήσει ξαφνικά από το σπίτι.

«Έγιναν πολύ πιο γλυκά τα πράγματα, δεν έφυγε ξαφνικά κάποιος από το σπίτι. Ήταν πολύ ήπιο και γλυκό αυτό που έγινε. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, δεν μπορείς να συζητάς τα προσωπικά, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Είναι τόσα πεδία ανοιχτά μπροστά σου για να ζήσεις μετά τα 50, διάφορα πράγματα που μπορούν να σου συμβούν. Νιώθεις ζωντανός», σημείωσε.

Κλείνοντας την αναφορά στην προσωπική του ζωή, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δήλωσε: «Η ζωή είναι μπροστά μας και πρέπει να τη ζήσουμε με όποιον τρόπο».