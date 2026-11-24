Δύο οδηγοί λεωφορείων έχασαν τη ζωή τους και εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Κολόμπους του Οχάιο, στις ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη κατά την πρωινή ώρα αιχμής, ενώ στην καραμπόλα ενεπλάκη και τρίτο όχημα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 8:00 το πρωί, στο βόρειο τμήμα της πόλης, όταν δύο λεωφορεία της Κεντρικής Αρχής Μεταφορών του Οχάιο (COTA) συγκρούστηκαν μετωπικά. Από την αρχική έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι το ένα λεωφορείο πέρασε τη διπλή κίτρινη διαχωριστική γραμμή του οδοστρώματος, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε στο δεύτερο.

«Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ένα από τα λεωφορεία, για άγνωστους λόγους, διέσχισε μια διπλή κίτρινη γραμμή και χτύπησε μετωπικά το άλλο λεωφορείο», δήλωσε ο λοχίας της αστυνομίας του Κολόμπους, Τζόζεφ Άλμπερτ.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη και ένα τρίτο όχημα, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν συγκρούστηκε με το πίσω ή το πλευρικό μέρος ενός από τα λεωφορεία, καθώς και το ενδεχόμενο να δέχθηκε πρόσκρουση από πίσω. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί γιατί το πρώτο λεωφορείο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Οι δύο οδηγοί που έχασαν τη ζωή τους

Η COTA ανακοίνωσε ότι οι δύο νεκροί είναι ο 53χρονος Ρίτσαρντ Τέρι και ο 60χρονος Πολ Κόουπλαντ, εργαζόμενοι με πολυετή παρουσία στις δημόσιες συγκοινωνίες της περιοχής. Ο Τέρι είχε ενταχθεί στο προσωπικό της υπηρεσίας το 2012, ενώ ο Κόουπλαντ εργαζόταν σε αυτήν από το 2008.

Ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στο σημείο της σύγκρουσης. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη εννέα άνθρωποι, οι οποίοι επέβαιναν στα δύο λεωφορεία ή στο τρίτο όχημα. Όλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί πεζών.

Η ανακοίνωση της COTA και η έρευνα για τα αίτια

Τη θλίψη τους για τον θάνατο των δύο εργαζομένων εξέφρασαν με κοινή δήλωση η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της COTA, Μόνικα Τέλεζ-Φάουλερ, και ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων στις Μεταφορές, Τοπική 208, Τάισον Μπράουν.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Ρίτσαρντ και του Πολ, δύο πολύτιμων μελών της οικογένειάς μας στη COTA, που αφιέρωσαν την καριέρα τους στην υπηρεσία της κοινότητάς μας», ανέφεραν.

Η COTA ανακοίνωσε επίσης ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εργαζομένους που επηρεάστηκαν από τον θάνατο των δύο συναδέλφων τους.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα αίτια της εισόδου του ενός λεωφορείου στο αντίθετο ρεύμα και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεπλάκη το τρίτο όχημα.