Για τον γάμο, το φλερτ και τα όρια που πρέπει να υπάρχουν σε μια σχέση μίλησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας (23/11). Η παρουσιάστρια του «First Dates» αναφέρθηκε, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις δύσκολες ημέρες της, αλλά και στις αντιδράσεις που προκαλεί ο χαρακτήρας της στους ανθρώπους γύρω της.

Μιλώντας για τις στιγμές που δεν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση, εξήγησε ότι προτιμά να απομονώνεται, ακόμη κι αν αυτή η συμπεριφορά παρεξηγείται από ορισμένους.

«Όταν έχω τις μαύρες μου, κλείνομαι στην κρεβατοκάμαρά μου. Έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν παρεξηγηθεί μαζί μου, αλλά δεν με ενδιαφέρει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για τη διαφορετική προσωπικότητα που έχει από τον σύζυγό της, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει το φλερτ, παρότι είναι παντρεμένη.

«Εγώ είμαι “λούνα παρκ”, ενώ ο άντρας μου είναι σοβαρός. Κρατά τα μπόσικα. Εννοείται ότι με φλερτάρουν. Το φλερτ είναι υγεία. Και στο “First Dates” έρχονται και με ρωτάνε αν είμαι παντρεμένη. Το να είσαι παντρεμένη δεν σημαίνει ότι είναι για τον άλλον κόκκινο φανάρι. Τη βέρα τη φορώ εγώ, όχι εκείνος που φλερτάρει. Το θέμα είναι να οριοθετείς εσύ. Ο άλλος έχει κάθε δικαίωμα να σε φλερτάρει», δήλωσε.

Η συζήτηση στράφηκε και στην απιστία, με την παρουσιάστρια να υποστηρίζει ότι την ευθύνη για την τήρηση των ορίων έχει ο άνθρωπος που βρίσκεται σε σχέση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της επικοινωνίας και της τρυφερότητας ανάμεσα στους συντρόφους.

«Δεν θυμώνω με όσες φλερτάρουν τον άντρα μου, αλλά με εκείνον, γιατί εκείνος φορά τη βέρα. Το να πας με άλλον άνθρωπο, φταις εσύ, αλλά το να φτάσεις εκεί, κάτι έχει πάθει η σχέση. Φταίνε και οι δύο γιατί σταμάτησε κάπως η επικοινωνία; Η τρυφερότητα; Τα πρωινά φιλιά; Το φλερτ του ζευγαριού; Δεν είναι ότι ξύπνησες το πρωί και είπες να πας, π.χ., με τη Μαρία», κατέληξε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.