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Την ενίσχυση της εφαρμογής της θανατικής ποινής στις υποθέσεις που υπάγονται στην ομοσπονδιακή δικαιοσύνη των ΗΠΑ προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έκδοση προεδρικής οδηγίας για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων, καθώς και την επιτάχυνση της εκτέλεσης ήδη καταδικασμένων σε θάνατο.

Η οδηγία αφορά τους δράστες δολοφονιών παιδιών, καθώς και τους καταδικασθέντες για βιασμούς και εμπορία ανθρώπων, στις περιπτώσεις που οι πράξεις τους είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο των θυμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τάσσεται διαχρονικά υπέρ της εσχάτης των ποινών, προχώρησε στην ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία συγγενών θυμάτων εγκλημάτων, οι δράστες των οποίων είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, προτού ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, μετατρέψει τις ποινές τους σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

«Σε μερικές στιγμές, θα υπογράψω προεδρική οδηγία που διατάσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να ζητεί τη θανατική ποινή για τους δολοφόνους παιδιών, τους βιαστές και τους διακινητές ανθρώπων που σκότωσαν τα θύματά τους», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως πρόσθεσε, η οδηγία «δίνει επίσης εντολή στον υπουργό Δικαιοσύνης να επιταχύνει τις εκτελέσεις των καταδικασμένων σε θάνατο από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη».

Επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ο Τοντ Μπλαντς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν μαρτυρίες γονέων θυμάτων, ορισμένες από τις οποίες συμπεριλήφθηκαν και σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Αντιπαράθεση Τραμπ – Νιούσομ για τη θανατική ποινή

Η πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου ακολουθεί την απόφαση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, να μετατρέψει τις ποινές 548 θανατοποινιτών σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Ο Νιούσομ, πιθανός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028, ανακοίνωσε την απόφασή του στις 5 Νοεμβρίου, επικαλούμενος την «ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την επιλογή του Δημοκρατικού κυβερνήτη, υποστηρίζοντας ότι «στέκεται στο πλευρό των δολοφόνων κι αυτών που σφάγιασαν παιδιά, αλλά σήμερα εμείς λέμε στον αμερικανικό λαό ότι στεκόμαστε στο πλευρό σας».

Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις

Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προέβλεπε τη συστηματική επιδίωξη της επιβολής της θανατικής ποινής για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, κυρίως για δολοφονίες αστυνομικών και αδικήματα που διαπράχθηκαν από παράτυπους μετανάστες.

Τον Απρίλιο, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση της επιβολής της εσχάτης των ποινών σε υποθέσεις ομοσπονδιακής δικαιοδοσίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν η διεύρυνση των εγκεκριμένων μεθόδων εκτέλεσης, πέραν της χορήγησης θανατηφόρων ενέσιμων διαλυμάτων.

Στις ΗΠΑ, πάντως, η συντριπτική πλειονότητα των καταδικαστικών αποφάσεων που προβλέπουν τη θανατική ποινή, καθώς και των εκτελέσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των πολιτειακών αρχών. Οι εκτελέσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι σπάνιες, ενώ εκείνες που αποφασίζονται από τη στρατιωτική δικαιοσύνη αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις.

Οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ και η στάση της κοινής γνώμης

Η πρωτοφανής αποτυχία εκτέλεσης της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ στο Τενεσί, στις 30 Σεπτεμβρίου, επανέφερε στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα της θανατικής ποινής και των μεθόδων εφαρμογής της. Η Πάικ επέζησε, παρά τη χορήγηση δύο ενέσεων με θανατηφόρο διάλυμα.

Από τις αρχές του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 39 εκτελέσεις στις ΗΠΑ, όλες με τη χρήση θανατηφόρων ενέσιμων διαλυμάτων, ενώ μέχρι το τέλος του έτους έχουν προγραμματιστεί ακόμη τρεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εκτέλεση, στις 3 Δεκεμβρίου, του δράστη της φονικής επίθεσης εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών σε στρατιωτική βάση το 2009, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από εκτελεστικό απόσπασμα των ενόπλων δυνάμεων.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες της χώρας, ενώ σε ορισμένες ακόμη ισχύει αναστολή των εκτελέσεων, κατόπιν αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου Gallup, που δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου, η υποστήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης στη θανατική ποινή έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971. Συγκεκριμένα, το 49% των ενηλίκων στις ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της εκτέλεσης όσων έχουν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP