Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Με το που κάνω εικόνα το πρόσωπό του, χτυπάει στην καρδιά» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον πατέρα του

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, στο Action 24.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την απώλεια του πατέρα του, χωρίς να μπορέσει να συγκρατήσει τη συναισθηματική του φόρτιση.

«Η συγκέντρωση σημαίνει να χάνεσαι και λίγο από τον εαυτό σου. Η εργασία βοηθάει σίγουρα, αλλά τον πρώτο καιρό δεν ήθελα να αφήνω μόνη την αδερφή μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχτηκε πως αυτή η στάση ίσως τον βοήθησε να σταθεί πιο δυνατός δίπλα στους ανθρώπους του και να τους προσφέρει το κουράγιο που χρειάζονταν.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν μίλησε για τη σχέση που είχε με τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο δύσκολο παραμένει ακόμη να διαχειριστεί την απουσία του.

«Είχα πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου. Είναι πολύ νωπό. Με το που κάνω εικόνα το πρόσωπό του, χτυπάει στην καρδιά. Είναι πολύ νωπό», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τη σύζυγό του, Αγοραστή Αρβανίτη, αλλά και για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί, αποκαλύπτοντας τι είναι αυτό που κρατά τη σχέση τους δυνατή ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

«Υπάρχει κάτι μαγικό με την Αγοραστή. Μην νομίζουμε ότι είναι όλα εύκολα και παραμυθένια, αλλά ό,τι και να συμβεί πηγαίνουμε πίσω τους εγωισμούς μας, τα ξαναβρίσκουμε και είμαστε αγαπημένοι», ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Είμαι μπαμπάς βράχος και το δυνατό στήριγμα. Κάποια που ξέρω ότι δυσκολεύουν την Αγοραστή τα έχω πάρει εγώ. Τα βραδινά ξυπνήματα των παιδιών τα κάνω εγώ και ας είμαι μετά κουδούνι το πρωί».