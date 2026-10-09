Γιάννης Κουτράκης: «Αναρωτιέσαι πώς μπορεί να υπάρχουν νοήμονες άνθρωποι που να λένε ότι την Βίσση την έφτιαξε ο Καρβέλας»

«Όχι κύριοι, την Βίσση την έφτιαξε η Άννα, όπως και τον Μαζωνάκη τον έφτιαξε ο Γιώργος, την Κάλλας η Μαρία, την Μαρινέλλα η Κίτσα, την Αλεξίου η Χαρούλα, τον Μάστορα ο Χρήστος, την Πρωτοψάλτη η Άλκηστις και την Μούσχουρη η Ιωάννα κοκ», τόνισε σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram o Γιάννης Κουτράκης, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Ο κόσμος αγαπάει και θαυμάζει την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, τους οποίους εδώ και δεκαετίες στηρίζει σε κάθε νέο επαγγελματικό τους βήμα. Τα όσα έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες ημέρες, έχουν εκπλήξει δυσάρεστα μεγάλο μέρος του κοινού, το οποίο παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα στοιχεία που βγαίνουν στο φως και τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών.

«Η Βίσση εκπληρώνει την αποστολή της για αυτό που γεννήθηκε»

Ο Γιάννης Κουτράκης θέλησε να κάνει ένα νέο post στον λογαριασμό του στο Instagram, με το οποίο απάντησε σε όσους τις τελευταίες ημέρες αναφέρουν «ότι την Βίσση την έφτιαξε ο Καρβέλας».

Ο μάνατζερ καλλιτεχνών, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε την Άννα Βίσση να ερμηνεύει το τραγούδι «Δώδεκα», στην πρόσφατη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε το βίντεο, ο Γιάννης Κουτράκης έγραψε: «Δουλεύω 31 χρόνια με τραγουδιστές. Τους θαυμάζω απεριόριστα , τους σέβομαι βαθειά και τους ζηλεύω που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μας βάλουν στον κόσμο τους και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Επίσης μπορώ πλέον να αναγνωρίζω γρήγορα και σωστά τη διάθεση ενός τραγουδιστή όταν βρίσκεται επί τo έργον. Τί σκέφτεται την ώρα που τραγουδάει, αν τον ενοχλεί κάτι, στον ήχο του στα φώτα του.

Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έμαθα και εξακολουθώ να μαθαίνω δίπλα τους.

Στο video παρακολουθούμε την Άννα να ερμηνεύει ίσως το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ο Καρβέλας για εκείνη. Μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια, μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεση της, το άγχος της και τους φόβους της σε Τέχνη.

Κλείνει τα μάτια και τραγουδάει για πάρτη της σχεδόν για ένα ολόκληρο λεπτό. Με κλειστά τα μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές. Και αφού λέει τη δική της προσευχή μετά τραγουδάει για εμάς.

Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές. Είναι περίεργα όντα, αλλόκοτα.

Βλέπεις αυτό το απόσπασμα και αναρωτιέσαι πώς μπορεί να υπάρχουν νοήμονες άνθρωποι που να λένε ότι την Βίσση την έφτιαξε ο Καρβέλας. Πόσο βάρβαρο για τους ανθρώπους της μουσικής και της Τέχνης να χρησιμοποιείται ο όρος “φτιάχνω”, λες και είναι καζανάκι ή ασανσέρ .

Όχι κύριοι, την Βίσση την έφτιαξε η Άννα, όπως και τον Μαζωνάκη τον έφτιαξε ο Γιώργος, την Κάλλας η Μαρία, την Μαρινέλλα η Κίτσα, την Αλεξίου η Χαρούλα, τον Μάστορα ο Χρήστος, την Πρωτοψάλτη η Άλκηστις και την Μούσχουρη η Ιωάννα κοκ. Έτσι γινότανε πάντα και έτσι θα εξακολουθήσει να γίνεται.

Η Βίσση εκπληρώνει την αποστολή της για αυτό που γεννήθηκε, υπηρετεί το αστέρι της και κάθε της κύτταρο πορεύεται προς το φως της. Και όπως έγραφε και ο Γιάννης Ρίτσος “Το ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα, μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο”».