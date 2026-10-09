Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο που την άφησε άφωνη – «Είναι δίπλα μου ένα ζευγάρι… »

Μια ιστορία από πρόσφατη έξοδό της μοιράστηκε η Μαρία Ηλιάκη με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, περιγράφοντας ένα ζευγάρι που παρατήρησε ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο.

Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι της αρέσει να παρατηρεί τους ανθρώπους και αστειεύτηκε ότι έχει έναν ιδιαίτερο «μαγνήτη» για περιστατικά που τραβούν την προσοχή της.

Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια γεύματος με τον Στέλιο, ένα ζευγάρι μεγαλύτερης ηλικίας καθόταν δίπλα τους για περίπου δύο ώρες, χωρίς να ανταλλάσσει σχεδόν καμία κουβέντα. Ο άνδρας, όπως ανέφερε, ασχολούνταν διαρκώς με το κινητό του, ενώ η γυναίκα κοιτούσε απέναντι.

Η περιγραφή της Μαρίας Ηλιάκη

Η Μαρία Ηλιάκη ξεκίνησε την αφήγησή της λέγοντας: «Περιμένοντας το Κατερινάκι μου να τελειώσει το μάθημά του… Να σας πω κάτι; Έχω τον μαγνήτη. Άπαξ και βγω, όλες οι περιπτώσεις του λεκανοπεδίου θα κάτσουν δίπλα μου, αριστερά μου…»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην τάση της να παρατηρεί όσα συμβαίνουν γύρω της: «Είναι που δεν μου ξεφεύγει και τίποτα. Γιατί από γεννησιμιού μου έχω μια περιέργεια, μου αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους. Δεν θα γίνει κάτι δίπλα μου και θα το περάσω έτσι. Είμαι τις προάλλες για φαγητό με τον Στέλιο. Είναι δίπλα μου ένα ζευγάρι –πιο μεγάλοι από εμάς–… Κάθονταν εκεί και δύο ώρες».

Περιγράφοντας όσα παρατήρησε στη συνέχεια, ανέφερε: «Δεν αντάλλαξαν κουβέντα, τίποτα… Αυτός ο κύριος σκρόλαρε όλη την ώρα στο κινητό και η άλλη κυρία κοιτούσε το υπερπέραν… Ερχόταν το πιάτο, αυτός έτρωγε, συνέχιζε το σκρολάρισμα, κάπνιζε… Αυτή, με μαύρα γυαλιά, κοιτούσε απέναντι. Κάποια στιγμή φάγανε το γλυκό, τους ήρθε ο λογαριασμός, πλήρωσαν, είπε αυτή “Πάμε;” και είπε αυτός “Ναι”. Και φύγανε. Αυτό είναι όλο. Και μετά λέμε για τους νέους ότι είναι έτσι… Αφού τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα…»