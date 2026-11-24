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Στόχος επίθεσης έγινε ένας ουρανοξύστης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, όπως ανακοίνωσαν οι Χούθι της Υεμένης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι.

«Ένας από τους πύργους στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ έγινε στόχος μιας δειλής τρομοκρατικής επίθεσης, με αποτέλεσμα 11 τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας, Τούρκι αλ Μάλικι στο X, εν μέσω επαναλαμβανόμενων αεροπορικών επιδρομών των Χούθι εναντίον του βασιλείου. Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο υψηλότερος ουρανοξύστης στο Ριάντ έγινε ξανά στόχος επίθεσης.

Σύμφωνα με τρεις μάρτυρες, η επίθεση έπληξε τον ουρανοξύστη που στεγάζει το πλούσιο σαουδαραβικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, το οποίο είχε ήδη υποστεί ζημιές την περασμένη εβδομάδα σε επίθεση των Χούθι. Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας από τον Οκτώβριο έχει τεθεί στο στόχαστρο από τους φιλοϊρανούς μαχητές που μάχονται κατά της κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τον σαουδαραβικό συνασπισμό. Ένας τέταρτος κάτοικος είπε ότι ένα όχημα εξοπλισμένο με μεγάφωνο προειδοποίησε πεζούς στην οικονομική συνοικία να βρουν καταφύγιο. Προς το παρόν, οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για τη σημερινή επίθεση.

Υπενθυμίζουμε, πάντως, ότι σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, την Πέμπτη μια αεροπορική επιδρομή έσπασε παράθυρα σε πολλούς ορόφους αυτού του ουρανοξύστη και γειτονικών κτιρίων.