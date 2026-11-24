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«Νόμιμη πράξη αυτοάμυνας» χαρακτηρίζει η Ουκρανία την επίθεση εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στα ανοικτά της Λιβύης, που είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της πολεμικής κορβέτας Mercury στο λιμάνι της Βεγγάζης. Η απάντηση του Κιέβου ήρθε την Τρίτη (24/11), μετά τις έντονες αντιδράσεις των λιβυκών αρχών, οι οποίες καταδίκασαν τη στρατιωτική επιχείρηση, προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη μετατροπή της χώρας τους σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Άντριι Σιμπίχα, υπερασπίστηκε την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι τα ρωσικά πολεμικά πλοία, όπως και τα εμπορικά σκάφη που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό, αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σιμπίχα επικαλέστηκε το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα ατομικής και συλλογικής αυτοάμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης.

Η ουκρανική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (22/11) στο λιμάνι της Βεγγάζης, στη βορειοανατολική Λιβύη, και είχε ως στόχο τη ρωσική πολεμική κορβέτα Mercury και το φορτηγό πλοίο Angara, το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

«Η Ουκρανία δεν παρασύρει κανέναν στον πόλεμο»

Σε δήλωσή του μέσω Telegram, ο Σιμπίχα απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Ουκρανία επιχειρεί να επεκτείνει τον πόλεμο σε άλλες περιοχές του κόσμου.

«Η Ουκρανία δεν παρασύρει κανέναν στον πόλεμο ούτε μεταφέρει τον πόλεμο οπουδήποτε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η χώρα του σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, επιμένοντας ότι η επιχείρηση στρεφόταν αποκλειστικά εναντίον ρωσικών στρατιωτικών συμφερόντων.

«Οι ενέργειες της Ουκρανίας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ρωσικής ένοπλης επιθετικότητας και δεν έχουν ως στόχο να βλάψουν τη Λιβύη ή τον λαό της», τόνισε.

Ο Σιμπίχα υποστήριξε ακόμη ότι το διεθνές δίκαιο δεν περιορίζει το δικαίωμα αυτοάμυνας στην επικράτεια του κράτους που δέχεται επίθεση, αλλά επιτρέπει την άσκησή του και εναντίον στόχων στην επικράτεια του επιτιθέμενου κράτους ή σε διεθνή ύδατα.

Κατά τον ίδιο, η Ρωσία είναι εκείνη που θέτει σε κίνδυνο τρίτες χώρες, αξιοποιώντας τις πολιτικές και λιμενικές υποδομές τους για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η βύθιση της ρωσικής κορβέτας Mercury

Η επιχείρηση της Κυριακής αποτέλεσε ένα από τα πλέον απομακρυσμένα πλήγματα που έχει πραγματοποιήσει η Ουκρανία εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων από την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις και είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της κορβέτας Mercury, η οποία είχε ενταχθεί στον ρωσικό στόλο το 2023.

Η κορβέτα, τύπου Project 20380, ανήκε στον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας και, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, χρησιμοποιούνταν για τη συνοδεία πλοίων που μετέφεραν στρατιωτικά φορτία.

Η SBU ανακοίνωσε ότι μαζί με το πολεμικό πλοίο βυθίστηκε και ένα ελικόπτερο Ka-27 που βρισκόταν στο κατάστρωμά του.

Η καταστροφή του πλοίου επιβεβαιώνεται και από δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν μετά την επίθεση, στις οποίες η κορβέτα εμφανίζεται αναποδογυρισμένη μέσα στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το ρωσικό φορτηγό Angara, το οποίο, σύμφωνα με την SBU, υποστήριζε τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η έκταση των ζημιών στο δεύτερο πλοίο δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως.

Η Λιβύη καταδικάζει την επίθεση – Ζητείται έρευνα από τον ΟΗΕ

Η ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση προκάλεσε αντιδράσεις και από τις δύο αντίπαλες διοικήσεις της Λιβύης.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, η οποία εδρεύει στην Τρίπολη και ελέγχει το δυτικό τμήμα της χώρας, καταδίκασε τη Δευτέρα (23/11) την επίθεση, τονίζοντας ότι η συνέχιση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν παρέχει σε καμία από τις δύο χώρες δικαίωμα διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων στη λιβυκή επικράτεια ή στα χωρικά της ύδατα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης ξεκαθάρισε ότι δεν είχε εγκρίνει καμία ξένη στρατιωτική επιχείρηση εντός της επικράτειας της χώρας και ζήτησε διευκρινίσεις από το Κίεβο.

Αντίστοιχη αντίδραση υπήρξε και από την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, η οποία έχει την έδρα της στη Βεγγάζη.

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης υποστήριξαν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τα ουκρανικά ναυτικά drones προήλθαν από περιοχές της δυτικής Λιβύης και ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη να διερευνήσουν τις καταγγελίες περί παρουσίας Ουκρανών στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων στη χώρα.

Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη εξέφρασε επίσης σοβαρή ανησυχία για το περιστατικό, ζητώντας ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση και τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας της χώρας.

Ο ρόλος του Χαλίφα Χάφταρ και η ρωσική στρατιωτική παρουσία

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περιοχή που ελέγχεται από τον ισχυρό στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χάφταρ, επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα.

Η Ρωσία έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τη στρατιωτική της παρουσία στην ανατολική Λιβύη, αξιοποιώντας λιμενικές και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (Institute for the Study of War), η κορβέτα Mercury είχε παραμείνει για αρκετές ημέρες στο λιμάνι της Βεγγάζης, προκειμένου να ανεφοδιαστεί, ενώ συνόδευε εμπορικά πλοία που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η παρουσία της Ρωσίας στη Λιβύη εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διατήρησης στρατιωτικών και πολιτικών ερεισμάτων στη Βόρεια Αφρική.

Η επιχείρηση της Ουκρανίας, ωστόσο, αναδεικνύει πλέον και τον κίνδυνο η ρωσοουκρανική σύγκρουση να επηρεάσει άμεσα περιοχές εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο Ζελένσκι επιβεβαιώνει και την επίθεση στο Sparta II στη Βαλτική

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η χώρα του βρίσκεται πίσω και από τη χωριστή επίθεση εναντίον του ρωσικού φορτηγού πλοίου Sparta II, η οποία σημειώθηκε το Σάββατο (21/11) στα διεθνή ύδατα του Κόλπου της Φινλανδίας.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (24/11), ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι το πλοίο αποτελούσε νόμιμο στρατιωτικό στόχο, επειδή μετέφερε όπλα.

Το Sparta II, το οποίο συνδέεται με τη ρωσική εταιρεία αμυντικών μεταφορών Oboronlogistika και περιλαμβάνεται σε καταλόγους κυρώσεων, υπέστη ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την επίθεση.

Το πλήρωμά του εγκατέλειψε το πλοίο, ενώ για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν σκάφη διάσωσης από τη Φινλανδία, την Εσθονία και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών την Τρίτη, το κατεστραμμένο φορτηγό ρυμουλκήθηκε τελικά στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης.

Η επίθεση προκάλεσε πρόσθετη ένταση στη Βαλτική, καθώς οι φινλανδικές αρχές κατήγγειλαν επίσης πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου τους από ρωσικό ελικόπτερο.

Το Ελσίνκι κάλεσε τη Δευτέρα τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις, καταδικάζοντας παράλληλα τη στρατιωτική δραστηριότητα της Μόσχας στην Ευρώπη.

Οι επιθέσεις επεκτείνουν τη σύγκρουση πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα

Οι επιθέσεις στη Βεγγάζη και στον Κόλπο της Φινλανδίας καταδεικνύουν τη διεύρυνση της γεωγραφικής εμβέλειας των ουκρανικών επιχειρήσεων εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής και εφοδιαστικής παρουσίας.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η στοχοποίηση ρωσικών πολεμικών πλοίων και πλοίων μεταφοράς στρατιωτικού υλικού αποτελεί μέρος της άμυνάς του απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή.

Ωστόσο, η πραγματοποίηση επιχειρήσεων σε λιμάνια και χωρικά ύδατα τρίτων χωρών εγείρει πρόσθετα ζητήματα κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου, τα οποία έχουν πλέον προκαλέσει επίσημες αντιδράσεις από τη Λιβύη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν είχε σχολιάσει δημόσια την επίθεση στη Βεγγάζη μέχρι τη δημοσίευση των τελευταίων πληροφοριών.

Η ουκρανική κυβέρνηση επιμένει ότι δεν επιδιώκει τη διεύρυνση του πολέμου σε άλλες χώρες, αλλά την αποδυνάμωση των ρωσικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές υποδομές και τα πλοία.