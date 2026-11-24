Τα εγκαίνια του νέου Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου.

Το γραφείο ξεκινά την επίσημη λειτουργία του αύριο, μαζί με δύο ακόμη νέα γραφεία στη Νίκαια και στον Άγιο Παντελεήμονα, ανεβάζοντας σε 10 τον αριθμό των αντίστοιχων δομών στην Αττική.

Τα τρία νέα γραφεία προστίθενται στα 63 που λειτουργούν ήδη σε 55 πόλεις της χώρας. Η δημιουργία τους εντάσσεται στον σχεδιασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών περιστατικών.

«Με τα επιπλέον Γραφεία βοηθούμε τους πολίτες να απευθύνονται πιο άμεσα, πιο εύκολα στα Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας για να καταγγείλουν περιστατικά», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντας την ενδοοικογενειακή βία «μάστιγα, δυστυχώς, πανάρχαια».

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο εξειδικευμένων γραφείων, ενώ έχουν θεσπιστεί αυστηρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν εργαλεία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών και την προστασία των θυμάτων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην ηλεκτρονική επιτήρηση των κακοποιητών με τη χρήση «βραχιολιού», ως ένα επιπλέον μέτρο προστασίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαχείριση των περιστατικών απαιτεί τη συνεργασία πολλών υπηρεσιών και φορέων, από την αστυνομία και τα νοσοκομεία μέχρι τους ιατροδικαστές, καθώς και τη μέριμνα για τα παιδιά των θυμάτων.

Ευχαρίστησε, τέλος, την εταιρεία «Παπαστράτος» για τη συμβολή της στη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη τη χώρα, καθώς και τον δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, για τη συνεργασία.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, τόνισε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με την ίδια αποφασιστικότητα, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Κάποια στιγμή ευελπιστούμε να μειωθούν οι καταγγελίες. Όχι γιατί τα θύματα δεν θα καταγγέλλουν, αλλά επειδή δεν θα συμβαίνουν αυτά τα άσχημα περιστατικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται περισσότερη δουλειά στην παιδεία, την οικογένεια και την εκπαίδευση.

Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, σημείωσε ότι η λειτουργία των τριών νέων γραφείων δεν αποτελεί απλώς επέκταση μιας υπηρεσιακής δομής, αλλά ενίσχυση της δυνατότητας της ΕΛΑΣ να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών.

Όπως ανέφερε, η επιλογή της Κηφισιάς εξυπηρετεί την καλύτερη γεωγραφική κάλυψη, ενώ υπογράμμισε ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν γνωρίζει κοινωνικά, οικονομικά ή γεωγραφικά όρια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στην εξειδικευμένη εκπαίδευση των αστυνομικών και στην ανάγκη διακριτικής και ευαίσθητης διαχείρισης των περιστατικών.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της «Παπαστράτος», Τίνα Δάβου, δήλωσε ότι η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί συλλογική ευθύνη, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία στηρίζει από το 2019 τις σχετικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας.

Όπως ανέφερε, τα τρία νέα γραφεία στην Κηφισιά, τη Νίκαια και τον Άγιο Παντελεήμονα προστίθενται στα 63 που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε 55 πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Συμφώνου Αμοιβαίας Συνεργασίας της εταιρείας με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

«Κάθε νέο γραφείο είναι μια ακόμη πόρτα που ανοίγει για έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, προστασία και ασφάλεια. Και αυτή είναι για εμάς η ουσία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας: Ως Παπαστράτος μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία που ξεπερνά τα όρια της επιχείρησής μας και επιστρέφει στην κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα όσες και όσους έχουν ανάγκη ασφάλειας και ελπίδας» επισήμανε η κ. Δάβου.

Βασίλης Ξυπολυτά: «Σημαντικό βήμα για την προστασία των θυμάτων»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς υπογράμμισε τη σημασία της λειτουργίας Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας στην περιοχή. Όπως είπε: «Η λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Κηφισιά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των θυμάτων, προσφέροντας στους πολίτες της πόλης μας, αλλά και του ευρύτερου Βόρειου Τομέα, άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την Ελληνική Αστυνομία για την εξαιρετική συνεργασία μας και την καθοριστική συμβολή τους στη σημαντική μείωση της εγκληματικότητας που έχει επιτευχθεί στην περιοχή μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η μείωση ξεπερνά το 50% την τελευταία διετία και προσεγγίζει το 70% σε βάθος τριετίας. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο δραστικός περιορισμός της σοβαρής νεανικής παραβατικότητας στο κέντρο της Κηφισιάς, ένα πρόβλημα που μας απασχολούσε έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην προσωπική ενασχόληση του υπουργού, στον σχεδιασμό και στη συστηματική προσπάθεια των στελεχών της ΕΛΑΣ.

Ως Δήμος Κηφισιάς, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το έργο της Αστυνομίας, τόσο με τη συνδρομή μας σε υποδομές και εξοπλισμό όσο και με την εγκατάσταση του συστήματος καμερών ασφαλείας που προωθούμε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελούν κοινή ευθύνη και σταθερή προτεραιότητά μας».

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Β’ υπαρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Ιωάννης Σκούρας, ο γενικός συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, η προϊσταμένη για θέματα ενδοοικογενειακής βίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Παναγιώτα Λαμπρινάκου, και η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, Μαργαρίτα Βάρσου, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της εταιρείας και της κοινωνίας των πολιτών.