«Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Νομίζουν ότι οι συνταξιούχοι ζουν στην εικονική πραγματικότητα της ευμάρειας που πλασάρει η Νέα Δημοκρατία» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Δεν τους περισσεύουν τα χρήματα για να αγοράσουν βιντεοπαιχνίδια. Επί ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είδαν το πραγματικό τους εισόδημα να μειώνεται. Το έχει ομολογήσει η ίδια η κυβέρνηση αναρτώντας στον απολογισμό της τα στοιχεία που δείχνουν πως ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε 20%, οι συντάξεις που δεν είχαν προσωπική διαφορά αυξήθηκαν μόλις 16%. Δηλαδή μειώθηκε η πραγματική αξία των συντάξεων.

Η αναφορά σας, κύριε Μητσοτάκη, στη χρήση του επιδόματος για την αγορά του Grand Theft Auto VI, υποτιμά και τη νοημοσύνη των συνταξιούχων και τις πιεστικές ανάγκες τους. Το χειρότερο. Δείχνει πλήρη άγνοια για το πώς ζουν και σε τι κατάσταση τους έχετε φέρει» συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Αν στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η ενίσχυση των 400 ευρώ είναι διαθέσιμο χαρτζιλίκι για χριστουγεννιάτικες αγορές, ας αναρωτηθούν πόσες εκκρεμότητες περιμένουν αυτά τα χρήματα προτού καν πιστωθούν.

Κύριε Πρωθυπουργέ, οι συνταξιούχοι δεν παίζουν σε βιντεοπαιχνίδι. Ζουν στην Ελλάδα των ανισοτήτων, του μεγάλου πληθωρισμού, της ανεξέλεγκτης ακρίβειας και των χαμηλών συντάξεων που μειώνονται ακόμα παραπάνω από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Και δίκαια ζητούν μια άλλη Ελλάδα. Αυτή που μπορεί να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ με την επαναφορά της 13ης σύνταξης, της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, την επαναφορά του ΕΚΑΣ, το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, την κατάργησης των περικοπής του νόμου Κατρούγκαλου στις αναπηρικές συντάξεις, τη θέσπιση αναλογικής σύνταξης και την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων.

Μια Ελλάδα που θα σέβεται τους ανθρώπους που μόχθησαν για να μείνει η χώρα όρθια» κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ομολογία αποτυχίας η πληρωμή λιγότερων παραγωγών με καθυστέρηση ενός μήνα»

«Ομολογία αποτυχίας», χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς την πληρωμή λιγότερων παραγωγών με καθυστέρηση ενός μήνα, παρότι «ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει ως επιτυχία την πρόθεση της κυβέρνησης να πληρώσει έως τις 30 Νοεμβρίου περίπου 500.000 αγρότες», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Αντίστοιχα, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία», στηλίτευσε ο Κώστας Τσουκαλάς προσθέτοντας: «Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για πρόταση που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από το 2021, φέρνοντας μάλιστα δύο σχετικές τροπολογίες στη Βουλή. Η κυβέρνηση την απέρριπτε επί χρόνια και σήμερα επιχειρεί να την παρουσιάσει ως δική της πρωτοβουλία».

«Την ίδια στιγμή, ο τρόπος εφαρμογής που έχει επιλεγεί, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, αποκλεισμούς και αβεβαιότητα για πολλούς δικαιούχους», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς για να προσθέσει: «Οι εξαγγελίες δεν αρκούν, όταν δεν συνοδεύονται από ένα απλό, λειτουργικό και δίκαιο σύστημα, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι κάθε πραγματικός παραγωγός λαμβάνει την ελάφρυνση που δικαιούται».

«Σοβαρή εκκρεμότητα παραμένει και το αγροτικό ρεύμα», επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς για να συμπληρώσει: «Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν έχει δοθεί ουσιαστική και μόνιμη λύση. Οι αγρότες εξακολουθούν να επιβαρύνονται με υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο περιορίζει δραστικά το εισόδημά τους και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους».

«Η αγροτική παραγωγή δεν στηρίζεται με επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας: «Χρειάζεται έγκαιρη και πλήρης καταβολή των ενισχύσεων, πραγματικά αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, χωρίς αποκλεισμούς και γραφειοκρατικά εμπόδια, καθώς και σταθερό και ανταγωνιστικό τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος». «Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις που μειώνουν το κόστος παραγωγής και διασφαλίζουν ότι οι αγρότες μπορούν να παραμείνουν στη γη τους και να συνεχίσουν να παράγουν», κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς στην δήλωσή του.