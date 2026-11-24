Η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026, στις 10:00 π.μ., στο Grand Hyatt Athens, στην αίθουσα «Αριστοτέλης», το 8ο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, Μια Εθνική Υπόθεση!».

Με την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την υποστήριξη του ΕΟΤ, το συνέδριο θέτει στο επίκεντρο τις στρατηγικές που διαμορφώνουν το τουριστικό μοντέλο του μέλλοντος: από την εμπειρία ως νέο τουριστικό προϊόν και τους έξυπνους, ανθεκτικούς και βιώσιμους προορισμούς, μέχρι την ανταγωνιστικότητα των μεταφορών, τον εκσυγχρονισμό των λιμένων και των αεροδρομίων και το μέλλον της εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκδήλωση συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου συμμετέχοντες από την κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και την αγορά, οι οποίοι θα καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για τις προοπτικές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού τουρισμού στη νέα εποχή.​

Περισσότερες πληροφορίες: https://tourismnow.gr/