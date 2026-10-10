Έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους: Tρεις νέες συλλήψεις για το δυστύχημα

Σε ακόμα τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί, στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Για τις ίδιες παραβάσεις αναζητείται ένας 67χρονος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη με τις ίδιες κατηγορίες ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη στο διυλιστήριο.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο 50χρονος τραυματίας

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 50χρονοςεργαζόμενος που τραυματίστηκε σοβαρά. Ο άνδρας φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Θριάσιου Νοσοκομείου.