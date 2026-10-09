Έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους: Κατέληξε ο ένας από τους δύο τραυματίες – Μια προσαγωγή για το δυστύχημα

Κατέληξε ο ένας από τους δύο άνδρες που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο Νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δεύτερος τραυματίας.

Από την έκρηξη είχαν τραυματιστεί σοβαρά δύο άνδρες, 43 και 50 ετών. Sύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από λίγο ο 43χρονος έχασε τη μάχη για τη ζωή, ενώ ο 50χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Μια προσαγωγή για το δυστύχημα

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια προσαγωγή για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι δύο άντρες ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Για την υπόθεση προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τραυματίες εργάζονταν σε εργολαβικό συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στο πλαίσιο της προγραμματισμένης γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου. Η έκρηξη εικάζεται ότι οφείλεται σε παρουσία αερίων, ενώ αμέσως μετά το συμβάν το υπόλοιπο προσωπικό απομακρύνθηκε από τις εγκαταστάσεις.

Με ασθενοφόρο της εταιρείας οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν και στη συνέχεια με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν Θριάσιο Νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα προσήλθε και τρίτος τραυματίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρουσιάζει πολύ ήπια συμπτώματα από το αναπνευστικό.

Η επίσημη ανακοίνωση της Motor Oil

Η Motor Oil, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».

Η αρχική ενημέρωση από την Motor Oil:

«Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».