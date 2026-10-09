Έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, δύο τραυματίες – Η ανακοίνωση της εταιρείας

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Στο νοσοκομείο Κορίνθου έχουν μεταφερθεί δύο τραυματίες από τις εγκαταστάσεις της Μότορ Όιλ στους Αγίους Θεοδώρους, σύμφωνα με πηγές της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για δύο άνδρες 43 και 50 ετών, που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί.

Βάσει των πρώτων στοιχείων, οι δύο τραυματίες εργάζονταν σε εργολαβικό συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στο πλαίσιο της προγραμματισμένης γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου. Η έκρηξη εικάζεται ότι οφείλεται σε παρουσία αερίων, ενώ αμέσως μετά το συμβάν το υπόλοιπο προσωπικό απομακρύνθηκε από τις εγκαταστάσεις.

Λίγο αργότερα προσήλθε και τρίτος τραυματίας από τις εγκαταστάσεις της Μότορ Όιλ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρουσιάζει πολύ ήπια συμπτώματα από το αναπνευστικό.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Motor Oil:

«Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».