Στην αντεπίθεση η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη για την αθώωση των 2 ψαράδων: Σήμερα καταθέτει έφεση – Συνέντευξη Τύπου από τους Ζωή και Νίκο Κωνσταντόπουλο

Αίτημα για την άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών στην υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη προτίθεται να καταθέσει η οικογένεια του πρώην υπουργού, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με την κρίση της πλειοψηφίας του δικαστηρίου που αθώωσε τους 2 ψαράδες.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι μία από τις δικηγόρους της οικογένειας, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας εκτιμούν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας τεκμηριώνουν την ενοχή των κατηγορουμένων. Παράλληλα, επικαλούνται την εισαγγελική πρόταση, καθώς και τη μειοψηφούσα γνώμη του προέδρου του δικαστηρίου.

Πότε θα κατατεθεί το αίτημα έφεσης

Όπως έγινε γνωστό από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, το αίτημα θα κατατεθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 12:30, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Στη συνέχεια, στις 16:00, οι συνήγοροι της οικογένειας αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προκειμένου να παρουσιάσουν τις θέσεις τους σχετικά με την απόφαση και τους λόγους για τους οποίους ζητούν την άσκηση έφεσης.

Αντιδράσεις για την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Την ίδια στιγμή, η πλευρά της οικογένειας στρέφεται κατά της ανακοίνωσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, χαρακτηρίζοντάς την αθέμιτη παρέμβαση στη δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με τη θέση που διατυπώνει, η συγκεκριμένη ανακοίνωση επιχειρεί να επηρεάσει την κρίση του αρμόδιου εισαγγελέα ως προς το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης, τη στιγμή που η σχετική προθεσμία παραμένει ανοιχτή.

Η υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με την οικογένειά του να επιδιώκει την επανεξέταση της απαλλακτικής απόφασης μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα σημερινά νομικά βήματα και την Σ/Τ των συνηγόρων της οικογένειας

«Όπως ήδη ανακοινώθηκε μετά την έκδοση της κατά πλειοψηφία απαλλακτικής αποφάσεως του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για λογαριασμό της οικογένειας του αγωνιστή της δημοκρατίας Σήφη Βαλυράκη θα καταθέσει αίτημα για την άσκηση Εφέσεως κατά της Αποφάσεως, καθώς διατηρεί την πεποίθηση ότι οι κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί δεν είναι αθώοι, αλλά ένοχοι, θέση και κρίση την οποία υποστήριξε ο Εισαγγελέας της Έδρας και διατύπωσε κυριαρχικά ως μειοψηφία στην Απόφαση ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου.

Η ενοχή των κατηγορουμένων προέκυψε από πληθώρα στοιχείων που εξετάσθηκαν και αναδείχθηκαν στην διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας επί έναν ολόκληρο χρόνο, ώστε η απαλλακτική απόφαση να παρίσταται παντελώς αναντίστοιχη προς τα συντριπτικά στοιχεία ενοχής, που δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας.

Αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 12.30μμ θα κατατεθεί αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την άσκηση εφέσεως κατά της απαλλακτικής αποφάσεως, ενώ την ίδια ημέρα στις 4μμ οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτό και εκκρεμούσης της προθεσμίας ασκήσεως Εφέσεως, την οποία έχουμε δηλώσει εξαρχής ότι θα ζητήσουμε, θεωρούμε απαράδεκτη παρέμβαση στην υπόθεση την Ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026, με την οποία επιχειρείται η συνολική αναπλαισίωση της υπόθεσης και η αποτροπή της άσκησης Έφεσης, για την οποία είναι αρμόδιος ο Εισαγγελέας Εφετών.

Το συνδικαλιστικό όργανο των Εισαγγελέων ουδεμία αρμοδιότητα έχει να τοποθετείται για την ουσία της υπόθεσης, πολύ περισσότερο είναι πρόκληση να επιχειρεί να αποσείσει τις καταγγελίες συγκάλυψης, την ώρα που εκκρεμεί η δίκη 2 στελεχών του Λιμενικού, που παραπέμπονται ακριβώς για αυτό: για απόπειρα συγκάλυψης με απόπειρα υπόθαλψης των υπαιτίων. Η ανακοίνωση περιφρονεί την πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας περί Ενοχής, και την ηχηρή Μειοψηφία του Προέδρου του Δικαστηρίου, επιχειρώντας να προκαταλάβει την κρίση του Εισαγγελέως Εφετών διαρκούσης της προθεσμίας εντός της οποίας αυτός θα κληθεί να αποφανθεί. Πρόκειται για καθ’ όλα αθέμιτη παρέμβαση σε ανοιχτή υπόθεση».