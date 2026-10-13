Τρίτη δικογραφία για την Κυριακή Γρίβα

Γιατί οι γονείς της 29χρονης που δολοφονήθηκε έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων στρέφονται κατά ιατρών και ψυχιάτρων. Νέα δικογραφία έχει σχηματιστεί για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα μπροστά στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, με αντικείμενο τις καταγγελίες της οικογένειας του θύματος για τη μεταχείριση του δολοφόνου κατά την κράτησή του.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, η οποία είναι αρμόδια για τις φυλακές του Κορυδαλλού, μετά τις καταγγελίες των συγγενών της Κυριακής, ότι ο δράστης κρατείται στο ψυχιατρείο των φυλακών χωρίς να υπάρχει ιατρικός λόγος.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά δικογραφία που αφορά τη στυγερή δολοφονία της 29χρονης, μετά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση (ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη), αλλά και αυτή για τους τέσσερις αστυνομικούς που επιλήφθηκαν της καταγγελίας της, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα (εκκρεμεί η δίκη τους σε πρώτο βαθμό για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης).

Η τρίτη δικογραφία είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφενός διερευνώνται πράξεις που φέρονται να έχουν τελεστεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού και αφετέρου ερευνώνται ενέργειες ψυχιάτρων, που φέρονται να σχετίζονται με την ιατρική αντιμετώπιση του δράστη της δολοφονίας. Η έρευνα αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς να έχουν αποδοθεί προς το παρόν κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η μητέρα της Κυριακής, Δέσποινα Καλλέα

«Αφού το δικαστήριο έκρινε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει μειωμένο καταλογισμό, πώς γίνεται να βρίσκεται όλο τον χρόνο κράτησης στο ψυχιατρείο των φυλακών;», σχολιάζει η μητέρα της Κυριακής, Δέσποινα Καλλέα. «Όλοι οι γυναικοκτόνοι επικαλούνται ψυχιατρικά προβλήματα, ή ότι «θόλωσαν», όπως είπε πρόσφατα και ο γυναικοκτόνος της Πηνελόπης», τονίζει αναφερόμενη στην πρόσφατη δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα.

«Με τον καινούργιο νόμο, το ψυχιατρείο των φυλακών είναι σαν πεντάστερο ξενοδοχείο συγκριτικά με το κελί. Αυτοί οι ψυχίατροι θα πρέπει να δώσουν επειγόντως εξηγήσεις σε εμάς και στον κόσμο γιατί ακόμα κρατείται ο δολοφόνος στο ψυχιατρείο, ενώ κρίθηκε ότι δεν έχει το ακαταλόγιστο. Μας εμπαίζει όλους. Τους δικαστές, τους ψυχιάτρους… Αν μπορεί και χειρίζεται όλο το κράτος ο Θανάσης Κουρέλης, τι άλλο μας μένει; Να του χαϊδέψουμε την πλάτη;», αναρωτιέται η Δ. Καλλέα, τονίζοντας το όνομα του δολοφόνου του παιδιού της.

Με τη νέα δικογραφία για τη δολοφονία της Κυριακής ανοίγει ένα ευρύτερο ζήτημα, αφού και άλλες φορές στο παρελθόν έχουν διατυπωθεί ενστάσεις για κρατουμένους που νοσηλεύονται στο ψυχιατρείο των φυλακών χωρίς, κατά τους καταγγέλλοντες, να υφίσταται ιατρικός λόγος. Ωστόσο, η νοσηλεία ενός κρατουμένου επαφίεται στους αρμόδιους ιατρούς, που κρίνουν πάντα κατά περίπτωση ανάλογα με την κλινική εικόνα του.

Δίκη αστυνομικών

Οι συγγενείς της Κυριακής περιμένουν να προσδιοριστεί και η δίκη των αστυνομικών που κατηγορούνται ότι με τις παραλείψεις τους την οδήγησαν στον θάνατο. «Η δίκη αυτή είναι εξίσου σημαντική, ίσως και πιο σημαντική, με αυτή του δολοφόνου. Είναι η πρώτη φορά που το κράτος είναι υπεύθυνο για τη δολοφονία ενός ανθρώπου. Αυτό το κατάφερε το παιδί μου, να δικαστούν αυτοί οι τέσσερις αστυνομικοί. Για να κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους, να είναι σε εγρήγορση και να προστατεύουν πάντα τους πολίτες», προσθέτει η Δ. Καλλέα.

Ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης

«Εκπροσωπώντας τη μητέρα της Κυριακής, υπερασπιζόμαστε το αναφαίρετο δικαίωμα της μνήμης στο φως και στη δικαιοσύνη. Οταν η κρίση των δικαστών απέκλεισε κάθε σκιά ακαταλόγιστου, η παραμονή του καταδικασμένου δολοφόνου στο ψυχιατρείο συνιστά θεσμικό παράδοξο και πληγή για το περί δικαίου αίσθημα. Ζητούμε διαφάνεια και απαντήσεις από όλους τους κρατικούς ψυχιάτρους που έχουν υπηρετήσει στο ψυχιατρείο κρατουμένων Κορυδαλλού» αναφέρει ο συνήγορος της Δ. Καλλέα, Γιάννης Απατσίδης. «Ταυτόχρονα, η δίκη των αστυνομικών αποτελεί ιστορική δοκιμασία για το ίδιο το κράτος δικαίου. Στο κατώφλι του νόμου, εκεί όπου η Κυριακή αναζήτησε καταφύγιο, συνάντησε την αδιαφορία. Θα εξαντλήσουμε κάθε έννομη οδό, ώστε η κρατική παράλειψη να αναμετρηθεί με την ευθύνη της και καμία άλλη φωνή να μη σβήσει αβοήθητη», τονίζει ο δικηγόρος.