Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/10) – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη της EuroLeague, σπουδαία ματς στο Champions League

Τα παιχνίδια Παρτίζαν – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός για τη EuroLeague και τα ματς του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Media & Τηλεοπτικά Νέα