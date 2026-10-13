Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/10) – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη της EuroLeague, σπουδαία ματς στο Champions League

Τα παιχνίδια Παρτίζαν – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός για τη EuroLeague και τα ματς του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα παιχνίδια Παρτίζαν – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός για τη EuroLeague και τα ματς του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:00 | Magenta Sport 6 Αρτούρ Γκία – Γιακούμπ Μενσίκ (Σαγκάη)

10:00 | Novasports 6HD Μαρία Σάκκαρη – Μάρτα Κοστιούκ (Τένις)

13:00 | Magenta Sport 6 Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ (Σαγκάη)

15:00 | Magenta Sport 6 Ουμπέρ Χούρκατς – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα (Σαγκάη)

16:00 | Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν (Τένις)

19:00 | Novasports Prime Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ (EuroCup)

19:00 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αθήνα Futsal (Super League)

19:45 | Magenta Sport 3 Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας (UEFA Champions League)

19:45 | Magenta Sport 2 Λανς – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (UEFA Champions League)

20:45 | Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)

21:00 | Novasports 3HD Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)

21:00 | Magenta Sport 4 Βαρέζε – Περιστέρι (FIBA Basketball Champions League)

21:00 | ΣΠΟΡ FM TV3 Φρίμπουργκ – Μύκονος Betsson BC (FIBA Europe Cup)

21:30 | Novasports 6HD Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)

21:30 | Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)

21:30 | Novasports 4HD Παρτίζαν – Παναθηναϊκός (EuroLeague)

21:30 | Novasports 2HD Μπασκόνια – Ντουμπάι (EuroLeague)

21:30 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Ελλάδα (Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών)

22:00 | Novasports Prime Βαλένθια – Ολυμπιακός (EuroLeague)

22:00 | Magenta Sport 5 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα (UEFA Champions League)

22:00 | Magenta Sport 9 Λειψία – PSV Αϊντχόφεν (UEFA Champions League)

22:00 | Magenta Sport 8 Βιγιαρεάλ – Νάπολι (UEFA Champions League)

22:00 | Magenta Sport 7 Βίκινγκ – Μπάγερν Μονάχου (UEFA Champions League)

22:00 | Magenta Sport 6 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ (UEFA Champions League)

22:00 | Magenta Sport 3 Άρσεναλ – Λιλ (UEFA Champions League)

22:00 | Magenta Sport 2 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (UEFA Champions League)

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