Πολύνεκρο δυστύχημα στη Βολιβία: Δέκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή της δυτικής Βολιβίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, με τους περισσότερους επιβαίνοντες να είναι μεταλλωρύχοι, ενώ οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια.

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Διεθνή Νέα

Πολύνεκρο δυστύχημα στη Βολιβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή της δυτικής Βολιβίας.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (12/10) σε ορεινό δρόμο κοντά στην πόλη Ιρουπάνα. Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι.
  • Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ κάθε χρόνο περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους βολιβιανούς δρόμους.

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Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή της δυτικής Βολιβίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (12/10) σε ορεινό δρόμο κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας.

Πλάνα που μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Βολιβίας δείχνουν το όχημα να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, κοντά σε ποτάμι. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι.

«Επί του παρόντος, έχουμε δέκα νεκρούς», δήλωσε στο δίκτυο Unitel ο αστυνομικός διευθυντής της Λα Πας, Ρικάρδο Τεράσας, συμπληρώνοντας ότι τέσσερις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Κάθε χρόνο, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους βολιβιανούς δρόμους, σε δυστυχήματα που αποδίδονται συνήθως σε απερίσκεπτη οδήγηση και μηχανικές βλάβες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

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