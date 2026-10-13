Πολύνεκρο δυστύχημα στη Βολιβία: Δέκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό

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Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό σε ορεινή περιοχή της δυτικής Βολιβίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (12/10) σε ορεινό δρόμο κοντά στην πόλη Ιρουπάνα, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας.

Πλάνα που μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Βολιβίας δείχνουν το όχημα να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, κοντά σε ποτάμι. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν μεταλλωρύχοι.

Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes 12 de octubre en el sector de la mina Bolsa Negra, cerca del nevado Illimani, en el municipio paceño de Irupana, dejó un saldo preliminar de 10 personas fallecidas y cuatro heridas. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΟΗΕ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την παγκόσμια φτώχεια Según el informe preliminar de Tránsito, un minibús que transportaba a presuntos trabajadores mineros se precipitó entre 20 y 25 metros por una pendiente. #EnConexión #LaPaz — Conexiónbol (@EnConexionbol) October 12, 2026

«Επί του παρόντος, έχουμε δέκα νεκρούς», δήλωσε στο δίκτυο Unitel ο αστυνομικός διευθυντής της Λα Πας, Ρικάρδο Τεράσας, συμπληρώνοντας ότι τέσσερις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

El comandante departamental de la Policía, Ricardo Terrazas, informó que tras que un vehículo cayera aproximadamente 25 metros en el sector de Tres Ríos, en Irupana 10 personas fallecieron, y cuatro resultaron heridas y trasladadas al Hospital del Sur y Agramont de #ElAlto. https://t.co/QVqBM8pR8t — Noticias a Sol y Sombra (@notiAsolysombra) October 12, 2026

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Κάθε χρόνο, περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους βολιβιανούς δρόμους, σε δυστυχήματα που αποδίδονται συνήθως σε απερίσκεπτη οδήγηση και μηχανικές βλάβες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.