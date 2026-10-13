Τραγωδία στην Τζόρτζια: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε δυστύχημα με τρενάκι του λούνα παρκ, δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο πάρκο ψυχαγωγίας Six Flags Over Georgia, στην πολιτεία της Τζόρτζια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και αρκετοί ακόμη να τραυματιστούν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις εγκαταστάσεις του πάρκου, περίπου 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ατλάντα, και συνδέεται με τρενάκι του λούνα παρκ.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκαν τα υπόλοιπα άτομα.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση του περιστατικού

Εκπρόσωπος της Six Flags ανέφερε ότι το προσωπικό του πάρκου και οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το συμβάν, ενώ η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από το περιστατικό με τους επισκέπτες στο πάρκο μας σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος, εκφράζοντας τη θλίψη της εταιρείας για την τραγική εξέλιξη.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.