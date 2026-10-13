Τραγωδία στην Τζόρτζια: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε δυστύχημα με τρενάκι του λούνα παρκ, δείτε βίντεο

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στο πάρκο ψυχαγωγίας Six Flags Over Georgia στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, σύμφωνα με την αστυνομία. Το συμβάν συνδέεται με τρενάκι του λούνα παρκ, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ, Τζόρτζια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο πάρκο ψυχαγωγίας Six Flags Over Georgia, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και αρκετοί ακόμη να τραυματιστούν.
  • Το συμβάν συνδέεται με τρενάκι του λούνα παρκ, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου ούτε για τις συνθήκες.
  • Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια, με την εταιρεία Six Flags να δηλώνει «βαθιά λυπημένη» και να συνεργάζεται πλήρως.

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο πάρκο ψυχαγωγίας Six Flags Over Georgia, στην πολιτεία της Τζόρτζια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και αρκετοί ακόμη να τραυματιστούν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις εγκαταστάσεις του πάρκου, περίπου 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ατλάντα, και συνδέεται με τρενάκι του λούνα παρκ.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκαν τα υπόλοιπα άτομα.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση του περιστατικού

Εκπρόσωπος της Six Flags ανέφερε ότι το προσωπικό του πάρκου και οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το συμβάν, ενώ η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από το περιστατικό με τους επισκέπτες στο πάρκο μας σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος, εκφράζοντας τη θλίψη της εταιρείας για την τραγική εξέλιξη.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

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