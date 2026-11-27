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Την είσοδο στην Κόστα Ρίκα απαγόρευσαν την Πέμπτη στην ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά Εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η Ιταλίδα νομικός είχε μεταβεί στη χώρα για να τιμηθεί με τον τίτλο της επίτιμης διδάκτορος από το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας Μετανάστευσης, Όμερ Μπαντίγια, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους «εθνικής ασφάλειας», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τη φύση της ειδοποίησης ή τους κινδύνους που επικαλούνται οι αρχές.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, δεν επρόκειτο για σύλληψη, αλλά για διοικητική απόφαση απόρριψης της εισόδου, με την Αλμπανέζε να αναμένει την αναχώρησή της από τη χώρα.