Ανοδική πορεία καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, για πρώτη φορά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία και η συνεχιζόμενη αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.
Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφωνόταν στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, στις 01:40 GMT της Παρασκευής, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έφτασε στα 85,41 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.
PETRÓLEO BRENT ALCANZA LOS 94 DÓLARES POR TENSIONES EN MEDIO ORIENTE
🌎 | El precio del petróleo Brent llegó este jueves a los 94 dólares por barril en los mercados internacionales, impulsado por la incertidumbre en Medio Oriente.
La falta de un acuerdo entre EE. UU. e Irán para poner fin a las hostilidades mantiene afectado el tránsito de suministros por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de crudo.
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— News On Demand (@OnDemand_News) November 26, 2026
Η ανάκαμψη των τιμών έρχεται έπειτα από αρκετές εβδομάδες πτωτικής πορείας, κατά τις οποίες επικρατούσε η εκτίμηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα απέφευγε την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους για διαταραχές στην παραγωγή και τη διακίνηση πετρελαίου.
Την Πέμπτη, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι επίθεση σε διυλιστήριο στην Τζαζάν προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζομένου και οδήγησε στην αναστολή μέρους των λειτουργιών του.
Μία ημέρα νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση στο Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο αποτελεί παράλληλα σημαντικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου.
Οι επιθέσεις ενισχύουν την αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα του Ριάντ να διατηρήσει απρόσκοπτες τις εξαγωγές του μέσω εναλλακτικών διαδρομών, την ώρα που η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.