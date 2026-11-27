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Ανοδική πορεία καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, για πρώτη φορά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία και η συνεχιζόμενη αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφωνόταν στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, στις 01:40 GMT της Παρασκευής, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έφτασε στα 85,41 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.

Η ανάκαμψη των τιμών έρχεται έπειτα από αρκετές εβδομάδες πτωτικής πορείας, κατά τις οποίες επικρατούσε η εκτίμηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα απέφευγε την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις επανέφεραν στο προσκήνιο τους φόβους για διαταραχές στην παραγωγή και τη διακίνηση πετρελαίου.

Την Πέμπτη, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι επίθεση σε διυλιστήριο στην Τζαζάν προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζομένου και οδήγησε στην αναστολή μέρους των λειτουργιών του.

Μία ημέρα νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση στο Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο αποτελεί παράλληλα σημαντικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου.

Οι επιθέσεις ενισχύουν την αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα του Ριάντ να διατηρήσει απρόσκοπτες τις εξαγωγές του μέσω εναλλακτικών διαδρομών, την ώρα που η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.