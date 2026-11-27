Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1826: Ο Άγγλος φαρμακοποιός Τζον Γουόκερ εφευρίσκει τα σπίρτα.
- 1847: Κίνημα υπό τον λοχαγό της Οροφυλακής Νικόλαο Μερεντίτη στην Πάτρα. Με ασαφή κίνητρα, επιδίδεται σε λήστευση του τοπικού υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας, εν ονόματι του «Συντάγματος και του Χριστού», ενώ αποτυγχάνει να ληστέψει το τελωνείο. Τελικά, η Εθνοφυλακή καταστέλλει το κίνημά του και ο Μερεντίτης ζητά την προστασία των Άγγλων.
- 1895: Ο επιχειρηματίας Άλφρεντ Νομπέλ ανακοινώνει τη θεσμοθέτηση επιστημονικών βραβείων, που θα φέρουν το επώνυμό του.
- 1912: Η Αλβανία παρουσιάζει τη νέα σημαία της, τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου σε φόντο κόκκινο.
- 1912: Η Ισπανία ανακηρύσσει προτεκτοράτο το βόρειο τμήμα του Μαρόκου.
- 1940: Στη Ρουμανία, το κυβερνών φασιστικό κόμμα Σιδηρά Φρουρά δολοφονεί πάνω από 60 υπασπιστές του βασιλιά Καρόλου Β΄ και άλλους πολιτικά διαφωνούντες.
- 1942: Το γαλλικό ναυτικό βυθίζει στην Τουλόν τα πλοία και τα υποβρύχιά του για να μην πέσουν στα χέρια των Ναζί.
- 1952: Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ανακοινώνει στο εξωτερικό ότι ο συλληφθείς Πλουμπίδης «είναι από 27ετίας πράκτορας της Ασφάλειας».
- 1969: Τα γραφεία της ισραηλινής αεροπορικής εταιρίας El Al στην Αθήνα πλήττονται από χειροβομβίδα που πετάει νεαρός Άραβας, τραυματίζοντας πάνω από 15 άτομα. Ο μικρός Γεώργιος Νάστος θα πεθάνει λίγο αργότερα.
- 1978: Ο Αμπντουλάχ Οτζαλάν ιδρύει το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) στο Φις της νοτιοανατολικής Τουρκίας με στόχο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου σοσιαλιστικού Κουρδιστάν.
- 1984: Ολοκληρώνεται η συμφωνία των Βρυξελλών μεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνεί να αρχίσει συζητήσεις με την Ισπανία σχετικά με το Γιβραλτάρ, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της κυριαρχίας του.
Γεννήσεις
- 1701: Άντερς Κέλσιους, Σουηδός αστρονόμος, εφευρέτης της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας. (Θαν. 25/4/1744)
- 1928: Αλέκος Αλεξανδράκης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 8/11/2005)
- 1940: Μπρους Λι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γιουέν Καμ, κινεζικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε. (Θαν. 20/7/1973)
- 1942: Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ. (Θαν. 18/9/1970)
Θάνατοι
- 8 π.Χ.: Κουίντος Οράτιος Φλάκος, γνωστότερος ως Οράτιος, Ρωμαίος λυρικός ποιητής. («Ωδές») (Γεν. 8/12/65 π.Χ.)
- 1852: Άντα Λάβλεϊς, Αγγλίδα μαθηματικός, κόρη του Λόρδου Βύρωνα, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής. (Γεν. 10/12/1815)
- 1895: Αλέξανδρος Δουμάς (υιός), Γάλλος συγγραφέας. (Γεν. 27/7/1824)
- 1953: Ευγένιος Ο’ Νιλ, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. 16/10/1888)
- 2014: Π. Ντ. Τζέιμς, Αγγλίδα συγγραφέας ιστοριών μυστηρίου. (Γεν. 3/8/1920)
- 2016: Ιωάννης Γρίβας, Έλληνας δικαστικός και πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου 1989. (Γεν. 23/2/1923)