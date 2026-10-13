«Φρένο» στις πτήσεις από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

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Την προσωρινή αναστολή των πτήσεών της από και προς το Ριάντ και το Νταμάμ ανακοίνωσε η Qatar Airways, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Παράλληλα, η Etihad Airways ακύρωσε τις πτήσεις από το Αμπού Ντάμπι προς το Ριάντ, την Τζέντα και το Νταμάμ, λόγω της περιφερειακής έντασης και των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, όλες οι πτήσεις μεταξύ Αμπού Ντάμπι και Ριάντ παραμένουν ακυρωμένες έως τις 19 Οκτωβρίου.