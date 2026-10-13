«Φρένο» στις πτήσεις από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

Η Qatar Airways ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή πτήσεων από και προς Ριάντ και Νταμάμ, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. Παράλληλα, η Etihad Airways ακύρωσε τις πτήσεις από το Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ, Τζέντα και Νταμάμ, λόγω της περιφερειακής έντασης και των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας, με τις ακυρώσεις να ισχύουν έως τις 19 Οκτωβρίου για τις πτήσεις μεταξύ Αμπού Ντάμπι και Ριάντ.

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Διεθνή Νέα

«Φρένο» στις πτήσεις από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Qatar Airways ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των πτήσεών της από και προς το Ριάντ και το Νταμάμ, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.
  • Παράλληλα, η Etihad Airways ακύρωσε τις πτήσεις από το Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ, Τζέντα και Νταμάμ, λόγω της περιφερειακής έντασης και των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι.
  • Σύμφωνα με την εταιρεία, όλες οι πτήσεις μεταξύ Αμπού Ντάμπι και Ριάντ παραμένουν ακυρωμένες έως τις 19 Οκτωβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την προσωρινή αναστολή των πτήσεών της από και προς το Ριάντ και το Νταμάμ ανακοίνωσε η Qatar Airways, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Παράλληλα, η Etihad Airways ακύρωσε τις πτήσεις από το Αμπού Ντάμπι προς το Ριάντ, την Τζέντα και το Νταμάμ, λόγω της περιφερειακής έντασης και των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, όλες οι πτήσεις μεταξύ Αμπού Ντάμπι και Ριάντ παραμένουν ακυρωμένες έως τις 19 Οκτωβρίου.

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