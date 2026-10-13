GNTM: Η δοκιμασία που έφερε διπλή αποχώρηση – Ποιος κέρδισε την ασυλία και το έπαθλο των 1.000 ευρώ

Το επεισόδιο του GNTM που προβλήθηκε τη Δευτέρα (12/10) σηματοδότησε διπλή αποχώρηση, με τη Μαριέττα και τον Σταύρο να ολοκληρώνουν την πορεία τους στο reality μόδας. Στη δοκιμασία φωτογράφισης «Πειρασμός και Αθωότητα», ο Γιάννης ξεχώρισε κερδίζοντας την ασυλία και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, ενώ ο Jean παρέμεινε στο παιχνίδι παρά την χαμηλή επίδοση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διπλή αποχώρηση σηματοδότησε το επεισόδιο του GNTM, καθώς η Μαριέττα και ο Σταύρος ολοκλήρωσαν την πορεία τους στο reality μόδας του Star.
  • Η δοκιμασία φωτογράφισης με θέμα «Πειρασμός και Αθωότητα» δυσκόλεψε τους διαγωνιζόμενους, με τον Γιάννη να ξεχωρίζει και να κερδίζει την ασυλία και το έπαθλο των 1.000 ευρώ.
  • Στην τελική τριάδα με τις χαμηλότερες επιδόσεις βρέθηκαν η Μαριέττα, ο Σταύρος και ο Jean, με τους κριτές να δίνουν μία ακόμη ευκαιρία στον τελευταίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διπλή αποχώρηση σηματοδότησε το επεισόδιο του GNTM που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (12/10), καθώς η Μαριέττα και ο Σταύρος ολοκλήρωσαν την πορεία τους στο reality μόδας του Star.

Η δοκιμασία φωτογράφισης με θέμα «Πειρασμός και Αθωότητα» δυσκόλεψε τους διαγωνιζόμενους, με τον Γιάννη να ξεχωρίζει για την επίδοσή του και να κερδίζει την ασυλία, καθώς και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Παναγιώτα.

Στην τελική τριάδα με τις χαμηλότερες επιδόσεις βρέθηκαν η Μαριέττα, ο Σταύρος και ο Jean. Οι κριτές αποφάσισαν να δώσουν μία ακόμη ευκαιρία στον τελευταίο, με αποτέλεσμα οι άλλοι δύο διαγωνιζόμενοι να αποχωρήσουν οριστικά.

Η Μαριέττα εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη στάση ορισμένων συμπαικτών της, δηλώνοντας, ωστόσο, ικανοποιημένη από την εμπειρία της στο παιχνίδι.

Ο Σταύρος αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό με χιούμορ, σχολιάζοντας πως το GNTM θα χάσει, όπως είπε, τη «βασίλισσά» του.

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