GNTM: Η δοκιμασία που έφερε διπλή αποχώρηση – Ποιος κέρδισε την ασυλία και το έπαθλο των 1.000 ευρώ

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Διπλή αποχώρηση σηματοδότησε το επεισόδιο του GNTM που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (12/10), καθώς η Μαριέττα και ο Σταύρος ολοκλήρωσαν την πορεία τους στο reality μόδας του Star.

Η δοκιμασία φωτογράφισης με θέμα «Πειρασμός και Αθωότητα» δυσκόλεψε τους διαγωνιζόμενους, με τον Γιάννη να ξεχωρίζει για την επίδοσή του και να κερδίζει την ασυλία, καθώς και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Παναγιώτα.

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Στην τελική τριάδα με τις χαμηλότερες επιδόσεις βρέθηκαν η Μαριέττα, ο Σταύρος και ο Jean. Οι κριτές αποφάσισαν να δώσουν μία ακόμη ευκαιρία στον τελευταίο, με αποτέλεσμα οι άλλοι δύο διαγωνιζόμενοι να αποχωρήσουν οριστικά.

Η Μαριέττα εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη στάση ορισμένων συμπαικτών της, δηλώνοντας, ωστόσο, ικανοποιημένη από την εμπειρία της στο παιχνίδι.

Ο Σταύρος αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό με χιούμορ, σχολιάζοντας πως το GNTM θα χάσει, όπως είπε, τη «βασίλισσά» του.