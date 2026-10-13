Νίκος Μέλλος: «Ήθελα να ξορκίσω το κακό» – Η μάχη με τον καρκίνο, το σοβαρό ατύχημα και η δύναμη που ανακάλυψε μέσα του

Ο Νίκος Μέλλος μίλησε για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο, το σοβαρό ατύχημα που ακολούθησε και τη στήριξη των φίλων του, καθώς και για τη δύναμη που ανακάλυψε μέσα του, επιστρέφοντας στη δουλειά λίγες μέρες μετά την επέμβαση. Ο ηθοποιός, που υποδύεται τον Θωμά στη σειρά «Κρίνο και Αγκάθι», αναφέρθηκε επίσης στην αρχική αντίδραση των γονέων του στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1.

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Νίκος Μέλλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Μέλλος μίλησε για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο και το σοβαρό ατύχημα, αποκαλύπτοντας τη δύναμη που ανακάλυψε μέσα του.
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι γονείς του «δεν χάρηκαν ότι θα γίνω ηθοποιός» όταν τους ανακοίνωσε την απόφασή του να ακολουθήσει την υποκριτική.
  • Επέστρεψε στη δουλειά του μόλις πέντε ημέρες μετά την επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου, δηλώνοντας: «Βρήκα την πραγματική μου δύναμη».

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Για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο, το σοβαρό ατύχημα που ακολούθησε και τη στήριξη των φίλων του μίλησε ο Νίκος Μέλλος, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1.

Ο ηθοποιός, που υποδύεται τον Θωμά στη νέα σειρά του σταθμού «Κρίνο και Αγκάθι», αναφέρθηκε αρχικά στη διαδρομή του προς την υποκριτική, αποκαλύπτοντας ότι οι γονείς του δεν είχαν υποδεχθεί με ενθουσιασμό την απόφασή του να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα.

«Οι γονείς μου δεν χάρηκαν ότι θα γίνω ηθοποιός. Ήταν να δώσω πανελλήνιες ξανά και ήθελα Δραματική Σχολή. Ο πατέρας μου αντιλήφθηκε ότι είμαι ηθοποιός όταν άρχισα να κάνω τηλεόραση. Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα έκανα κάποιο επάγγελμα της νύχτας», παραδέχθηκε ο Νίκος Μέλλος.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στην φωτογραφία που ανέβασε με τους φίλους του, μετά την περιπέτειά του με την επάρατη νόσο:

«Ένιωσα πολλή ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους μου. Κάναμε μια κίνηση που δεν ήταν τόσο ευπρεπής ότι “άντε γεια”, το αντιμετωπίσαμε και αυτό. Ήθελα να ξορκίσω το κακό και τιμήσω τους ανθρώπους που είχα. Αν δεν τους είχα, δεν θα ήμουν καλά».

Κλείνοντας, ο Νίκος Μέλλος αποκάλυψε ότι επέστρεψε στη δουλειά του μόλις πέντε ημέρες μετά την επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

«Δεν μπορείς να πιστέψεις τη δύναμη που έχεις μέσα σου μέχρι να τη δεις πραγματικά. Θα τα είχα παρατήσει. Γύρισα στη δουλειά πέντε ημέρες αφότου χειρουργήθηκα για τον καρκίνο. Βρήκα την πραγματική μου δύναμη», εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

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