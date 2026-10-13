Συναγερμός στο Ριάντ: Βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι καθυστέρησε κατά μια ώρα τον αγώνα του Ρονάλντο – Σκόραρε το 981ο γκολ του στη νίκη της Αλ Νασρ, δείτε βίντεο

Η αναμέτρηση της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Νεφτσί Φαργκάνα για το Champions League Ασίας καθυστέρησε κατά μία ώρα το βράδυ της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, μετά την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ. Παρά την αναστάτωση και τον συναγερμό στην πόλη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε το 981ο γκολ της καριέρας του.

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Αθλητισμός

Χούθι, Ρονάλντο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατά μία ώρα καθυστέρησε η αναμέτρηση της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο για το Champions League Ασίας, μετά την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ.
  • Την ώρα που η σαουδαραβική πρωτεύουσα βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού, κάτοικοι άκουσαν εκρήξεις και έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα.
  • Η στρατιωτική συμμαχία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τον πύραυλο. Παρά την αναστάτωση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε το 981ο γκολ της καριέρας του.

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Κατά μία ώρα καθυστέρησε η αναμέτρηση της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Νεφτσί Φεργκάνα από το Ουζμπεκιστάν, για το Champions League Ασίας, το βράδυ της Δευτέρας, μετά την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία.

Την ώρα που η σαουδαραβική πρωτεύουσα βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού, κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις, ενώ στα κινητά τους τηλέφωνα εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα με οδηγίες προστασίας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις από τα μεγάφωνα του γηπέδου «Αλ Αουάλ Παρκ» ότι η κατάσταση ήταν ασφαλής, η σέντρα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 21:15, μετατέθηκε για τις 22:15, όπως μετέδωσε το επίσημο τηλεοπτικό δίκτυο του αγώνα.

Η στρατιωτική συμμαχία ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι προς το Ριάντ, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή.

Παρά την αναστάτωση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε δίχτυα λίγο πριν από την ανάπαυλα, φτάνοντας τα 981 γκολ στην καριέρα του.

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