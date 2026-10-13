Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Μεγάλες νίκες για Κόβεντρι και Αταλάντα – (Χ)ορταστικό 3-3 για Λεβάντε και Σεβίλλη, όλα τα γκολ

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Σημαντικές νίκες στη μάχη για βαθμολογική ανάσα πέτυχαν Τορίνο και Αταλάντα στη Serie A, ενώ η Κόβεντρι πανηγύρισε σπουδαίο τρίποντο απέναντι στη Νιουκάστλ στην Premier League. Στην LaLiga, Λεβάντε και Σεβίλλη προσέφεραν πλούσιο θέαμα, μένοντας στο ισόπαλο 3-3, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις.

Η Τορίνο επικράτησε με 2-1 της Ουντινέζε, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη φετινή νίκη της και ανεβαίνοντας στη 12η θέση της βαθμολογίας.

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Η Αταλάντα, από την πλευρά της, νίκησε με 3-1 την ουραγό Βενέτσια, επιστρέφοντας στις επιτυχίες έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες.

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Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Στην Αγγλία, η Κόβεντρι συνέχισε την ανοδική της πορεία, συντρίβοντας με 4-1 τη Νιουκάστλ και φτάνοντας σε δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν η επιθετική γραμμή της ομάδας του Φρανκ Λάμπαρντ, η οποία εξασφάλισε το τρίποντο με τέσσερα γκολ, ανεβαίνοντας πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Νιουκάστλ μείωσε προσωρινά σε 2-1 με τον Σβεν Μπότμαν, αλλά δεν απέφυγε τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα.

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Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Στη LaLiga, Λεβάντε και Σεβίλλη αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 σε ένα δραματικό παιχνίδι, στο οποίο το σκορ άλλαξε τρεις φορές στις καθυστερήσεις. Οι Ανδαλουσιάνοι προηγήθηκαν τρεις φορές, αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν ισάριθμες απαντήσεις, στερώντας τους τη νίκη.

Βασικός κάτω από τα δοκάρια της Σεβίλλης ήταν και πάλι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος ξεχώρισε με δύο σπουδαίες αποκρούσεις.

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Η βαθμολογία