Σαουδική Αραβία: Παρατείνεται έως το Σάββατο η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Ριάντ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

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Η Σαουδική Αραβία παρατείνει έως το βράδυ του Σαββάτου την αναστολή λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid στο Ριάντ, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αεροδρομίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε την παράταση της αναστολής, ενώ, σύμφωνα με σχετική ειδοποίηση προς τα πληρώματα αεροσκαφών και τις αεροπορικές εταιρείες (NOTAM), το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό έως τις 21:00 GMT του Σαββάτου.

Η απόφαση για την παράταση της αναστολής λειτουργίας συνδέεται με την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου είναι ασφαλείς και ότι μπορούν να επανέλθουν σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Το King Khalid αποτελεί τον βασικό αεροπορικό κόμβο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, με την αναστολή των δραστηριοτήτων του να επηρεάζει την αεροπορική σύνδεση του Ριάντ με άλλους προορισμούς.

Η απόφαση λαμβάνεται έπειτα από σειρά επιθέσεων που αποδίδονται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι, σύμφωνα με το Reuters, έχουν επανειλημμένα στοχοποιήσει το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 18 θανάτους και εκατοντάδες τραυματισμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος.

Η παράταση της αναστολής λειτουργίας υπογραμμίζει την ανησυχία για την ασφάλεια των αεροπορικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η ημερομηνία επαναλειτουργίας του αεροδρομίου θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των ελέγχων και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.