ΛΔ Κονγκό: Ο Ζοζέφ Καμπιλά αναλαμβάνει την ηγεσία νέου συνασπισμού με τους αντάρτες Μ23

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρώην πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Ζοζέφ Καμπιλά, και η αντάρτικη οργάνωση Μ23 ανακοίνωσαν τη συγκρότηση νέου πολιτικοστρατιωτικού συνασπισμού, ο οποίος θα αντικαταστήσει τη συμμαχία AFC-M23 που πολεμά τις κυβερνητικές δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η νέα οργάνωση θα ονομάζεται Μέτωπο για την Επανίδρυση του Έθνους (FRN), με επικεφαλής τον ίδιο τον Καμπιλά. Στη θέση των αναπληρωτών του θα βρίσκονται οι ηγέτες των ανταρτών Κορνέιγ Νάνγκα, Μπερτράν Μπισίμουα, Φρέντι Κανίκι και Σουλτάνι Μακένγκα.

Εδώ και μήνες, οι αρχές της ΛΔ του Κονγκό κατηγορούσαν τον Καμπιλά ότι υποστήριζε τον συνασπισμό AFC-M23, ο οποίος κατέλαβε εκτεταμένες περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας κατά το προηγούμενο έτος. Ο πρώην πρόεδρος αρνούνταν ότι είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στη σύγκρουση.

Ωστόσο, σε ομιλία του την Παρασκευή, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για διαφθορά, κακοδιαχείριση και στρατιωτικές ήττες στο ανατολικό Κονγκό. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη συμφωνία που συνήψε η Κινσάσα με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πολύτιμα ορυκτά της χώρας.

Ο Καμπιλά ταξίδεψε το 2025 στην Γκόμα, πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών. Έκτοτε, αρκετοί πρώην σύμμαχοί του έχουν αναλάβει υψηλόβαθμες θέσεις στον συνασπισμό AFC-M23.

Η ανακοίνωση της νέας συμμαχίας σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στο πολιτικό και στρατιωτικό σκηνικό της ΛΔ του Κονγκό, καθώς ο πρώην πρόεδρος αναλαμβάνει πλέον επισήμως ηγετικό ρόλο σε έναν συνασπισμό που συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Τα Ηνωμένα Έθνη και δυτικές χώρες κατηγορούν τη Ρουάντα ότι υποστηρίζει το κίνημα Μ23 και ασκεί έλεγχο στους αντάρτες. Η κυβέρνηση της Ρουάντας απορρίπτει τις κατηγορίες.

Η σύγκρουση στο ανατολικό Κονγκό έχει οδηγήσει στην κατάληψη σημαντικών εδαφών από τις ανταρτικές δυνάμεις, εντείνοντας την αστάθεια στην περιοχή και τις εντάσεις μεταξύ Κινσάσα και Κιγκάλι.

Ο Ζοζέφ Καμπιλά έχει καταδικαστεί ερήμην σε θάνατο από στρατοδικείο, αφού κρίθηκε ένοχος για προδοσία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σε βάρος του διατυπώθηκαν κατηγορίες για υποστήριξη των ανταρτών του AFC-M23 στο ανατολικό Κονγκό.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η δικαστική υπόθεση σε βάρος του υποκινείται από πολιτικά κίνητρα.

Η συγκρότηση του Μετώπου για την Επανίδρυση του Έθνους αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω τις πολιτικές και στρατιωτικές ισορροπίες στη ΛΔ του Κονγκό, σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση στο ανατολικό τμήμα της χώρας παραμένει μία από τις σημαντικότερες εστίες αστάθειας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.