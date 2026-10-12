Χανιά: Αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή

Σε εξέλιξη βρίσκονται αγωνιώδεις έρευνες στα Χανιά για τον εντοπισμό ενός 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στην περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου. Η επιχείρηση, που ξεκίνησε στις 7:30 μ.μ. και συνεχίζεται με τη συμμετοχή του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών, εστιάζει στην περιοχή όπου ο νεαρός, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, βούτηξε από προβλήτα εν μέσω κυματισμού 6 μποφόρ και έκτοτε αγνοείται

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη είναι οι αγωνιώδεις έρευνες στα Χανιά για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στην περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου.
  • Πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο ο οποίος, σύμφωνα με φίλο του, πήγε για κολύμπι νωρίς το απόγευμα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.
  • Οι έρευνες διεξάγονται από το Λιμενικό με τη συμμετοχή περιπολικών και ιδιωτικών σκαφών, ενώ στην περιοχή υπάρχει κυματισμός λόγω δυτικών ανέμων έντασης 6 μποφόρ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στα Χανιά για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στην περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου.

Οι έρευνες διεξάγονται από το Λιμενικό και συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη, υπό την εποπτεία και συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Διάσωσης.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του 22χρονου παίρνουν μέρος και ιδιωτικά σκάφη.

Όπως γίνεται γνωστό, πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή ο οποίος, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, πήγε στην παραλία για κολύμπι, βούτηξε από την προβλήτα, όπως ανέφερε ο φίλος του, νωρίς το απόγευμα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Στην περιοχή υπάρχει κυματισμός λόγω δυτικών ανέμων έντασης 6 μποφόρ.

Η επιχείρηση εντοπισμού η οποία ξεκίνησε στις 7:30 μ.μ. και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα γίνεται με τη βοήθεια προβολέων από τα συμμετέχοντα σκάφη.

 

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