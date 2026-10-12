Χανιά: Αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή

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Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στα Χανιά για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στην περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου.

Οι έρευνες διεξάγονται από το Λιμενικό και συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη, υπό την εποπτεία και συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Διάσωσης.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του 22χρονου παίρνουν μέρος και ιδιωτικά σκάφη.

Όπως γίνεται γνωστό, πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή ο οποίος, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, πήγε στην παραλία για κολύμπι, βούτηξε από την προβλήτα, όπως ανέφερε ο φίλος του, νωρίς το απόγευμα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Στην περιοχή υπάρχει κυματισμός λόγω δυτικών ανέμων έντασης 6 μποφόρ.

Η επιχείρηση εντοπισμού η οποία ξεκίνησε στις 7:30 μ.μ. και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα γίνεται με τη βοήθεια προβολέων από τα συμμετέχοντα σκάφη.