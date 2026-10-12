Μενίδι: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης – Οι αντιφάσεις, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και οι μαρτυρίες για κακοποίηση

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών αλλά και τη σύλληψη του 62χρονου γιου της 89χρονης που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδι, φαίνεται πως έπαιξαν οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε σχετικά με τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου της μητέρας του, σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Ο 62χρονος υποστήριξε ότι άγνωστοι εισέβαλαν τα ξημερώματα στη μονοκατοικία της οδού Σουλίου, όπου διέμενε μαζί με την 89χρονη, με σκοπό τη ληστεία και ότι επιτέθηκαν στη μητέρα του. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του σπιτιού.

Παράλληλα, από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε χρονική απόκλιση σε σχέση με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 62χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής τοποθέτησε τον θάνατο της γυναίκας περίπου στις 18:00 της Κυριακής, αρκετές ώρες πριν από τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν, κατά τον ισχυρισμό του γιου της, εισέβαλαν οι άγνωστοι δράστες.

Ο 62χρονος αρνείται ότι έκανε κακό στη μητέρα του. Οι Αρχές, ωστόσο, αξιολόγησαν τις καταθέσεις, τα στοιχεία από το σπίτι και τα ιατροδικαστικά ευρήματα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή του.

Η σύλληψη και τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ είχε προηγηθεί η προσαγωγή του στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής για παροχή εξηγήσεων.

Η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην κατοικία της στην οδό Σουλίου. Στο σπίτι διέμενε μαζί με τον 62χρονο γιο της.

Ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στον θώρακα, αλλά, και σημάδια πάλης. Παράλληλα διαπιστώθηκε πως ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο καθώς της έκλεισε το στόμα και την πίεσε στον λαιμό γι’ αυτό το λόγο ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία, ενώ ο χρόνος θανάτου τοποθετήθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Η χρονική αυτή απόκλιση από τον ισχυρισμό περί εισβολής αγνώστων τα ξημερώματα αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που εξέτασαν οι αστυνομικοί κατά τη διασταύρωση των καταθέσεων με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι μαρτυρίες για περιστατικά κακοποίησης

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και μαρτυρίες για τη σχέση μητέρας και γιου και για περιστατικά έντασης που φέρεται να είχαν προηγηθεί.

Μία γειτόνισσα περιέγραψε περιστατικά κατά τα οποία ο 62χρονος φέρεται να χτυπούσε τη μητέρα του. «Τον πήγαινε η μητέρα του για ναρκωτικά. Όταν δεν είχε, έπαιρνε μαγκούρα, γύρω γύρω, για να την πετύχει. Τη χτυπούσε. Η γυναίκα είχε γίνει έτσι, δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο άνθρωπος, αν δεν είχε ναρκωτικά, θα τη σκότωνε».

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο 62χρονος φέρεται να είχε απειλήσει στο παρελθόν την ηλικιωμένη και ότι εκείνη προσπαθούσε να τον αποφεύγει, προκειμένου να μην έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί του.

Σύμφωνα με το Mega που επικαλείται Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας είναι επίσης ρακοσυλλέκτης και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο 62χρονος ήταν τοξικοεξαρτημένος και αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το τελευταίο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, ο 69χρονος ανιψιός της 89χρονης φέρεται να ενημέρωσε τις Αρχές για φωνές που ακούγονταν από τη μονοκατοικία στην οδό Σουλίου.

Ο 69χρονος μετέβη στο σπίτι και η ηλικιωμένη εντοπίστηκε πεσμένη στο πάτωμα, χωρίς τις αισθήσεις της. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί και διασώστες, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε ιατροδικαστής.

Γείτονας της γυναίκας περιέγραψε ότι άκουσε φωνές κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι ο 62χρονος τού ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Όπως δήλωσε: «Ακούσαμε τη νύχτα κάτι φωνές. Βγήκε ο γιος της γυναίκας και μου είπε: “Πάρε το 166, η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι, είναι και τυφλός, δεν βλέπει καλά”. Εγώ τον ρωτούσα “τι έπαθε η μάνα σου;” και αυτός μου απαντούσε: “Τη σκούνταγα, την αγκάλιαζα…”. Οι διασώστες μάς είπαν ότι μάλλον είναι έγκλημα και φώναξαν την Αστυνομία».

Ο 69χρονος ανιψιός μεταφέρθηκε επίσης στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής προκειμένου να καταθέσει για όσα γνώριζε σχετικά με τις τελευταίες ώρες πριν από τον εντοπισμό της γυναίκας.