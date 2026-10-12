Εφιάλτης για κοπέλα στην Αθήνα: Άγνωστος ανέβασε στο διαδίκτυο ερωτική αγγελία με τις φωτογραφίες και το τηλέφωνό της

Έναν εφιάλτη βίωσε μία κοπέλα στην Αθήνα, όταν διαπίστωσε ότι άγνωστος είχε δημιουργήσει ερωτική αγγελία στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το όνομά της, πραγματικές της φωτογραφίες, και τον προσωπικό της τηλεφωνικό αριθμό.

Όλα ξεκίνησαν όταν η κοπέλα άρχισε να δέχεται συνεχόμενα μηνύματα και τηλεφωνήματα μέσω social media από αγνώστους, οι οποίοι επικοινωνούσαν μαζί της θεωρώντας ότι προσφέρει ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

Ήταν ευτύχημα για εκείνη ότι ένας από τους άνδρες που την κάλεσαν, της αποκάλυψε τι συνέβαινε, δηλαδή που βρήκε τον αριθμό και τα στοιχεία της. Της εξήγησε ότι είχε βρει τα πάντα σε αγγελία που είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδα με ερωτικό περιεχόμενο και της είπε και σε ποια, σύμφωνα με το Open.

Η κοπέλα αμέσως το έλεγξε, οπότε διαπίστωσε ότι πράγματι είχε δημιουργηθεί προφίλ με δικές της φωτογραφίες, οι οποίες είχαν αντληθεί από τους λογαριασμούς της στα social media. Μαζί με τις φωτογραφίες είχε δημοσιευθεί και ο πραγματικός αριθμός του κινητού της τηλεφώνου.

Η ίδια αντιλήφθηκε την έκταση του προβλήματος και ξεκίνησε αμέσως προσπάθειες για να κατέβει το περιεχόμενο. Η γυναίκα επικοινώνησε με την πλατφόρμα ζητώντας την άμεση αφαίρεση της αγγελίας. Δεν υπήρξε όμως ανταπόκριση και τότε η κοπέλα προχώρησε και σε γραπτή αναφορά μέσω mail. Τότε υπήρξε ανταπόκριση και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, χρειάστηκαν περίπου τρεις ημέρες μέχρι να διαγραφεί η επίμαχη ανάρτηση.

Η ταλαιπωρία της, όμως, είχε συνέχεια.

Η αγγελία είχε αναδημοσιευθεί σε άλλες πλατφόρμες

Όσο συνέβαιναν αυτά, σύμφωνα με τον δικηγόρο της που μίλησε στο Open, η ψεύτικη αγγελία είχε ήδη αναδημοσιευθεί και σε τουλάχιστον τρεις ακόμη πλατφόρμες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να ξεκινήσει ένα νέο «κυνήγι», προσπαθώντας να εντοπίσει κάθε αντίγραφο της αγγελίας και να ζητήσει ξεχωριστά τη διαγραφή του.

Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η αναδημοσίευση του περιεχομένου έκανε πολύ πιο περίπλοκο τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

Η κοπέλα έχει ήδη υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων, ζητώντας να εντοπιστεί το πρόσωπο που δημιούργησε την ψεύτικη αγγελία και χρησιμοποίησε χωρίς τη συγκατάθεσή της προσωπικά της δεδομένα.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει καταστεί δυνατό να ταυτοποιηθεί ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την ενέργεια αυτή.