Θάνατος Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε και το αντίδοτο της μιδαζολάμης στον οργανισμό του τραγουδιστή

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Νέες αποκαλύψεις για το «κοκτέιλ» ουσιών που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Σημειώνεται ότι η εβδομάδα που ξεκινησε σήμερα θεωρείται πλέον καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται η διαμόρφωση του κατηγορητηρίου, η ποινική μεταχείριση των γιατρών, αλλά και το ενδεχόμενο διεύρυνσής του με την προσθήκη νέων κατηγορουμένων.

Οι ουσίες που βρέθηκαν στον οργανισμό του Μαζωνάκη

Αρχικά, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε η προποφόλη, η οποία εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, για το οποίο δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, όπως έχουν επισημάνει ιατρικοί εμπειρογνώμονες και αναισθησιολόγοι.

Στη συνέχεια, τα ευρήματα έφεραν στο προσκήνιο και τη μιδαζολάμη, μια ισχυρή φαρμακευτική ουσία της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται στην ιατρική για την πρόκληση καταστολής, τη μείωση του άγχους, την πρόκληση αμνησίας πριν ή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων, καθώς και για την αντιμετώπιση σοβαρών σπασμών. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από ταχεία δράση.

Το νέο και κρίσιμο στοιχείο,είναι ο εντοπισμός της φλουμαζενίλης, της ουσίας που αποτελεί το ειδικό αντίδοτο για τη μιδαζολάμη και κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία ANEXATE.

«Του προκάλεσε διέγερση η μιδαζολάμη γι’ αυτό χρειάστηκε η προποφόλη»

Ο αναισθησιολόγος στο «Αττικό Νοσοκομείο», Δημήτρης Μανίκης, μιλώντας στο Live News εξήγησε πως η χορήγηση μιδαζολάμης σε ασθενή που βρίσκεται σε διέγερση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί να προκαλέσει καταστολή, να επιτείνει τη διέγερση, οδηγώντας στην ανάγκη χορήγησης περαιτέρω κατασταλτικών φαρμάκων, όπως η προποφόλη.

Όπως τόνισε, ο συνδυασμός των δύο ουσιών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τόσο την κατασταλτική τους δράση όσο και τον κίνδυνο επιπλοκών, μεταξύ των οποίων και η άπνοια. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι το Anexate (φλουμαζενίλη) αποτελεί αντίδοτο μόνο για τη μιδαζολάμη και όχι για την προποφόλη, η αντιμετώπιση των επιδράσεων της οποίας απαιτεί υποστήριξη της αναπνοής από εξειδικευμένο προσωπικό.